Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Италия легко могла бы конкурировать на ЧМ-2018»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принял участие в мероприятии, посвященном 120-летию Федерации футбола страны.

    На нем он заявил, что жалеет об отсутствии национальной команды на чемпионате мира-2018. Предыдущий раз команда пропускала этот турнир в 1958 году.

    «Больно смотреть на матчи чемпионата мира со стороны. Не думаю, что кто-то из нас застал предыдущий раз, когда сборная Италии была вне этого турнира. Все это очень печально.

    С другой стороны, судя по первым матчам, думаю, Италия легко могла бы конкурировать на чемпионате мира, даже переживая не самый лучший период», – сказал Манчини.

    Сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах сборной Швеции.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2018 06:18
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 20 июня 2018, 11:10

      Ну дык, а кто вам доктор, коль из отборочной стадии не вышли?

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > ivan-soccer-fan 20 июня 2018, 13:35

      Тут особенность формирования рейтинга ФИФА сказывается (которая, как вы совершенно верно заметили, давно стала ТНК). Про сравнение с хоккеем я не согласен: точно также выходили бы те, кто смог лучше себя показать на отборе. Более того, следуя вашей логике, в ЧМ должны играть только команды, входящие в верхние строчки рейтинга. Но ведь свое высокое положение нужно подтверждать ("судьба ничто не дает навечно")! И если сборные, занявшие высокие места в рейтинге, сыграли отвратительно на отборе, но именно они и виноваты в своем фиаско. При этом отбор по Частям Света самый логичный - как иначе проводить эту стадию так, чтобы у всех имелся шанс попасть на ЧМ? Так что основная проблема в коррупции чиновников и судей, которые за уши протаскивают те или иные сборные. Это да.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 20 июня 2018, 07:56

      Бесспорно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 20 июня 2018, 07:43

      Зенит тоже мог бы стать чемпионом!!!....но Манчини не смог это сделать...а сборная Италии к сожалению не участвует в этом чемпионате...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 20 июня 2018, 07:07

      К чему этот бред? Италия не прошла отбор и дальше идет точка.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 июня 2018, 06:25

      Ты уже с " Зенитом" наконкурировал в РФПЛ, худший результат за последние 9 лет. Теперь вешай лапшу на уши итальянской федерации футбола и местным тиффози.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 20 июня 2018, 06:24

      а чем Шведы не конкурентноспособны ? )) Вон какие у них машины! Volvo , Scania ))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11