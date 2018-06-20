Манчини: «Италия легко могла бы конкурировать на ЧМ-2018»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини принял участие в мероприятии, посвященном 120-летию Федерации футбола страны.

На нем он заявил, что жалеет об отсутствии национальной команды на чемпионате мира-2018. Предыдущий раз команда пропускала этот турнир в 1958 году.

«Больно смотреть на матчи чемпионата мира со стороны. Не думаю, что кто-то из нас застал предыдущий раз, когда сборная Италии была вне этого турнира. Все это очень печально.

С другой стороны, судя по первым матчам, думаю, Италия легко могла бы конкурировать на чемпионате мира, даже переживая не самый лучший период», – сказал Манчини.

Сборная Италии не смогла пробиться на ЧМ-2018, уступив в стыковых матчах сборной Швеции.