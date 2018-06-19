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    «Барселона» переключится с Гризманна на Милинковича-Савича

    «Барселона» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

    В «Лацио» готовы пойти на продажу своего футболиста, но римляне хотят выручить за него не менее 100 миллионов евро. «Барселона» имеет такую сумму, учитывая, что недавно говорилось о покупке форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз в итоге продлил контракт с мадридским клубом до 2023 года.

    В прошедшем сезоне 23-летний серб сыграл в 48 играх за «Лацио» во всех турнирах. На его счету 14 голов и девять результативных передачах.

    Источник: Mundodeportivo

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    19.06.2018 10:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +26

      zlatan24 19 июня 2018, 10:52

      Где логика? Савич игрок центра поля, атакующий. Гризманн чистый нап

      2
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    • ...
      Рейтинг: +374

      Mazzola 19 июня 2018, 10:49

      Инопланетянина пусть продадут и купят весь Лацио.

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