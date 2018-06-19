«Барселона» переключится с Гризманна на Милинковича-Савича

«Барселона» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

В «Лацио» готовы пойти на продажу своего футболиста, но римляне хотят выручить за него не менее 100 миллионов евро. «Барселона» имеет такую сумму, учитывая, что недавно говорилось о покупке форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Француз в итоге продлил контракт с мадридским клубом до 2023 года.

В прошедшем сезоне 23-летний серб сыграл в 48 играх за «Лацио» во всех турнирах. На его счету 14 голов и девять результативных передачах.