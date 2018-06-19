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    Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, предыдущее истекало в 2022 году.

    Также контракт продлил защитник Лукас Эрнандес – до 2024 года. Хавбек Тома Лемар заключил соглашение с «Атлетико», но официальный контракт подпишет позже.

    Все три игрока находятся в расположении сборной Франции в Подмосковье.

    Источник: ФК «Атлетико Мадрид»

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    19.06.2018 00:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:14

      правильно, не все ищут добра от добра, ведь в Барсе или еще где может все пойти наперекосяк и потом только пожалеть останется о своем решении.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 19 июня 2018, 10:10

      Так и не выграл не чего значемого

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 19 июня 2018, 08:55

      Очень правильное решение!!!

      3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 июня 2018, 08:39

      Будет весело, если Симеоне свалит, тренировать сборную аргентины после ЧМ, тогда будет интересно посмотреть куда Гризман будет просится.)))

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 июня 2018, 05:16

      Теперь можно и в Барселону продавать за полмиллиарда.

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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > ДСА 19 июня 2018, 07:25

      Зачем теперь нужна Барселона? Думаю Гризман ее использовал исключительно в качестве улучшения личного контракта с Атлетико. В Барселоне ему бы пришлось в лучшем случае на замену выходить как какому-нибудь Алькасеру. Оно ему надо?

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 19 июня 2018, 05:04

      Стабильно хорошо!

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