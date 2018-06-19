Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

правильно, не все ищут добра от добра, ведь в Барсе или еще где может все пойти наперекосяк и потом только пожалеть останется о своем решении.
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, предыдущее истекало в 2022 году.
Также контракт продлил защитник Лукас Эрнандес – до 2024 года. Хавбек Тома Лемар заключил соглашение с «Атлетико», но официальный контракт подпишет позже.
Все три игрока находятся в расположении сборной Франции в Подмосковье.
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— Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 июня 2018 г.