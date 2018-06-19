Гризманн продлил контракт с «Атлетико» до 2023 года

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, предыдущее истекало в 2022 году.

Также контракт продлил защитник Лукас Эрнандес – до 2024 года. Хавбек Тома Лемар заключил соглашение с «Атлетико», но официальный контракт подпишет позже.

Все три игрока находятся в расположении сборной Франции в Подмосковье.