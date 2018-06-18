Саутгейт – после дубля Кейна: «Это топовый, топовый нападающий»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса (2:1).

«Мы заложили хороший фундамент. Но нам над многим еще нужно работать. Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас. Панама тоже будет сложным тестом, но немного по-другому. Сегодня мы можем радоваться – надеемся, дома радуются все.

Кейн? Это топовый, топовый нападающий. Я доволен им», – сказал Саутгейт.

Кейн – лучший игрок матча Туниса и Англии. Он сделал дубль, забив второй гол в добавленное время