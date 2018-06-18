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    Саутгейт – после дубля Кейна: «Это топовый, топовый нападающий»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ против Туниса (2:1).

    «Мы заложили хороший фундамент. Но нам над многим еще нужно работать. Мы знали, что Тунис будет сложным тестом для нас. Панама тоже будет сложным тестом, но немного по-другому. Сегодня мы можем радоваться – надеемся, дома радуются все.

    Кейн? Это топовый, топовый нападающий. Я доволен им», – сказал Саутгейт.

    Кейн – лучший игрок матча Туниса и Англии. Он сделал дубль, забив второй гол в добавленное время

    Источник: BBC

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    18.06.2018 23:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +102

      Shogun 19 июня 2018, 00:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Топовый нападающий с топовыми игроками кое как обыгрывают команду 3е эшелона

      -40
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      Рейтинг: +709

      VAD07 > Shogun 19 июня 2018, 00:52

      Напомни это Аргентине, Германии и Бразилии в следующих матчах!

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Shogun 19 июня 2018, 01:36

      Главное есть кому мяч в сетку затолкнуть когда ни у кого не получается! С то вообще у всех с этим туго сейчас...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июня 2018, 23:53

      Пока плохая игра у родоначальников...(

      1
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