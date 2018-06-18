ЧМ-2018. Англия вырвала победу у Туниса благодаря дублю Кейна

Сборная Англии обыграла Тунис в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против – 2:1.
В составе англичан дубль оформил форвард Гарри Кейн. У Туниса гол забил хавбек Фержани Сасси.
ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 1-й тур
Голы: 0:1 – Кейн, 11; 1:1 – Сасси, 35; 2:1 – Кейн, 90+1.
Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 16), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Схири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа, 85), Слити (Бен-Амор, 73).
Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 86).
Предупреждение – нет – Уокер, 33.
Источник: Бомбардир.ру