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    ЧМ-2018. Англия вырвала победу у Туниса благодаря дублю Кейна

    Сборная Англии обыграла Тунис в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против – 2:1.

    В составе англичан дубль оформил форвард Гарри Кейн. У Туниса гол забил хавбек Фержани Сасси.

    ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

    Тунис – Англия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Кейн, 11; 1:1 – Сасси, 35; 2:1 – Кейн, 90+1.

    Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 16), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Схири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа, 85), Слити (Бен-Амор, 73).

    Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 86).

    Предупреждение – нет – Уокер, 33.

    Календарь ЧМ-2018

    Турнирная таблица ЧМ-2018

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 22:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июня 2018, 10:37

      весьма трудная игра получилась для англичан, но Кеин все же вырвал победу, никакому фавориту пока легко не получилось одолеть более слабую команду.

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 19 июня 2018, 05:31

      Дааа...Что ни говори,англичане не тянут на фаворитов турнира.Такой Тунис как вчера те же французы или немцы разобрали бы по винтику и "казали шо так и було".Особенно если сравнить этот состав англичан и времён Оуэна-Бэкхема.Нынешние гораздо выглядят слабее.С чем это связано,не поймёшь.Хотя возможно из-за засилия иностранцев в ведущих клубах Англии выбирать игроков приходится из клубов -середнячков?Похожая ситуёвина и у нас В России.Клубы топ-5 вроде сильны,а играть в сборной некому...

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > Krossmen73 19 июня 2018, 07:14

      Слабая группа,выйдут,а в 1/8 будут проблемы.

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      Рейтинг: +309

      Ден71 19 июня 2018, 04:11

      Радует одно все зубки свои топам показывают, не так просто обыгрывать себя позволяют. Жаль двойную ставку украли на последней минуте )))

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 19 июня 2018, 01:02

      Англичане хорошо сыграли....

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 19 июня 2018, 00:23

      ну что все англичани живы, никого не пострадал? )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 23:52

      Никто фаворитам лёгкой жизни на ЧМ не обещал. Рейтинги рейтингами, а футбол футболингом...

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      Рейтинг: +381

      Portoz 18 июня 2018, 23:33

      Молодцы)))

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      Рейтинг: +1573

      Муруал 18 июня 2018, 23:31

      Жаль,неотстояли ничью тунисцы.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 июня 2018, 23:29

      Стерлинг весь матч испортил, да тот негр, что вышел вместо него, был не лучше.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 23:26

      Никто не ожидал что у англичан будет такой трудный матч. Проявили волю к победе и забили гол в добавленное время.

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