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ЧМ-2018. Англия вырвала победу у Туниса благодаря дублю Кейна

18 июня 2018, 22:53
23

Сборная Англии обыграла Тунис в матче 1-го тура группового этапа ЧМ против – 2:1.

В составе англичан дубль оформил форвард Гарри Кейн. У Туниса гол забил хавбек Фержани Сасси.

ЧМ-2018. Групповой этап. Группа G. 1-й тур

Тунис – Англия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Кейн, 11; 1:1 – Сасси, 35; 2:1 – Кейн, 90+1.

Тунис: Хассен (Бен-Мустафа, 16), С. Бен-Юссеф, Мерия, Бронн, Маалул, Бадри, Сасси, Схири, Ф. Бен-Юссеф, Хазри (Халифа, 85), Слити (Бен-Амор, 73).

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90+3), Хендерсон, Алли (Лофтус-Чик, 80), Кейн, Стерлинг (Рэшфорд, 86).

Предупреждение – нет – Уокер, 33.

Календарь ЧМ-2018

Турнирная таблица ЧМ-2018

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия Тунис
Комментарии (23)
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_MATRIX_
1529352047
Тунис жалко, но Кейн могуч, хотя в целом Англия - г**но.
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3a zenit
1529352069
отскочили унылые бриты от поражения видеосудьи.
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DeStar
1529352267
первый тайм мощный конечно был, англичане должны были забивать 2-3 гола и решать .А второай тайм быстро сдулись и не знали что делать. Быстро проходили центр, рвали фланги, но какие-то безадресные навесы и прострелы мало к чему приводили..
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cska-62
1529352562
Англия - Тунис 2:1 Справедливость восторжествовала. Колумбийского судью в Медельинский картель на перевоспитания, чтобы страну не позорил... Или на пропитание ягуарам... :-))) Как Кейна нагло двумя руками заваливают в штрафной, когда он рвётся к мячу, этот судьишка не видит, а пенальти в ворота англичан придумал вместе с тунисцем. Тот вообще к мячу не двигался...! Зачем? Подкрался сзади к английскому защитнику, тот его вообще не видел, и подстроился под движения англичанина, изображая потом падение и нечеловеческие мучения... Тьфу на Тунис! ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НЕ НУЖЕН!
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VAD07
1529352581
Судью не понять. Кейна два раза в объятиях ложили на газон - это нормально, а за то, что Уокер мошек отгонял - пенальти?
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zigbert
1529353560
Никто не ожидал что у англичан будет такой трудный матч. Проявили волю к победе и забили гол в добавленное время.
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Рубик Докоян
1529355150
Никто фаворитам лёгкой жизни на ЧМ не обещал. Рейтинги рейтингами, а футбол футболингом...
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Ден71
1529370696
Радует одно все зубки свои топам показывают, не так просто обыгрывать себя позволяют. Жаль двойную ставку украли на последней минуте )))
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Krossmen73
1529375507
Дааа...Что ни говори,англичане не тянут на фаворитов турнира.Такой Тунис как вчера те же французы или немцы разобрали бы по винтику и "казали шо так и було".Особенно если сравнить этот состав англичан и времён Оуэна-Бэкхема.Нынешние гораздо выглядят слабее.С чем это связано,не поймёшь.Хотя возможно из-за засилия иностранцев в ведущих клубах Англии выбирать игроков приходится из клубов -середнячков?Похожая ситуёвина и у нас В России.Клубы топ-5 вроде сильны,а играть в сборной некому...
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OfaZavr
1529393875
весьма трудная игра получилась для англичан, но Кеин все же вырвал победу, никакому фавориту пока легко не получилось одолеть более слабую команду.
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