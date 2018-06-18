На матче Бразилии со Швейцарией не было нарушений общественного порядка

Во время проведения матча чемпионата мира-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону не было зафиксировано нарушений общественного порядка.

«Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», – говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Ростовской области.

Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бразилия – Швейцария завершился со счетом 1:1.