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    На матче Бразилии со Швейцарией не было нарушений общественного порядка

    Во время проведения матча чемпионата мира-2018 между сборными Бразилии и Швейцарии в Ростове-на-Дону не было зафиксировано нарушений общественного порядка.

    «Сотрудники правоохранительных органов во взаимодействии с организаторами мероприятия приняли необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан во время футбольного матча. Нарушений общественного порядка при проведении мероприятия не допущено», – говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД РФ по Ростовской области.

    Матч первого тура группового этапа ЧМ-2018 Бразилия – Швейцария завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2018 11:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +118

      clozzi 18 июня 2018, 14:48

      многие пили и курили по дороге на стадион, но это не считается:)

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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 18 июня 2018, 12:31

      мда.....все кругом конечно же врут

      0
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      Рейтинг: +134

      vinsent 18 июня 2018, 11:51

      а на западной трибуне вытолкали швейцарца , а потом человек 5 бразильцев пытались ему навалять, махач разнимали минут 10,,,,,,,, но это же не происшествие

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