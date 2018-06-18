Чичарито: «Главная цель Мексики на ЧМ-2018 – выйти в финал»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после победы над командой Германии (1:0) в матче первого тура группы F назвал главную цель для своей команды на ЧМ-2018.

«Что я хочу меньше всего, так это разводить шумиху. Мы приехали на этот мундиаль в разгар огромной шумихи, негативной, занудной, тяжелой. Сейчас все будет наоборот, но в конце концов, мы хотим относится к этому как к шумихе.

По крайней мере я хочу занять очень объективную и спокойную позицию: здесь наша главная цель – выйти в финал чемпионата мира. Ничего хорошего не будет, если мы проиграем Корее и Швеции и поедем домой», – сказал Эрнандес.