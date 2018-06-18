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    Чичарито: «Главная цель Мексики на ЧМ-2018 – выйти в финал»

    Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес после победы над командой Германии (1:0) в матче первого тура группы F назвал главную цель для своей команды на ЧМ-2018.

    «Что я хочу меньше всего, так это разводить шумиху. Мы приехали на этот мундиаль в разгар огромной шумихи, негативной, занудной, тяжелой. Сейчас все будет наоборот, но в конце концов, мы хотим относится к этому как к шумихе.

    По крайней мере я хочу занять очень объективную и спокойную позицию: здесь наша главная цель – выйти в финал чемпионата мира. Ничего хорошего не будет, если мы проиграем Корее и Швеции и поедем домой», – сказал Эрнандес.

    Источник: RT

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    18.06.2018 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июня 2018, 11:36

      если так же все игры сыграете как вчера с Германией то точно дойдете до финала)

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 18 июня 2018, 10:30

      А что мелочиться , приехали на ЧМ и надо показать на что ты способен а не отбывать номер.

      2
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 18 июня 2018, 10:18

      Мексика-очень хороша! особенно болельщики тренер Эрера Чичаритто да и все!

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