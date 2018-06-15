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    МИД Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников испортить России футбольный праздник, связанный с чемпионатом мира-2018. Причина тому – наличие в Крыму украинских пленников.

    «Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключeнные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – приводит слова министра Ukranews.com.

    Сборная Украины не отобралась на ЧМ-2018.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.06.2018 20:46
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 июня 2018, 23:01

      Не совсем понял.
      Украина на мундиаль не пробилась.
      Так как же болелы жёвто-блакитных могут поддерживать свою команду, если её там нет.Другим то болельщикам с разных сборных глубоко начхать, что на нас, что на соседей.
      Парадокс какой то.
      Или Климкин выходит полный Чугункин.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 16 июня 2018, 15:39

      Видимо им больше заняться нечем.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 июня 2018, 10:29

      да тьфу на вас еще раз))

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz 15 июня 2018, 23:59

      Дебил наверное забыл, как хохлы брали в заложники обычных гражданских в плен и в наглую меняли на их настоящих военных и террористов. Да уж) Кто бы мог подумать, что те же евреи не такие уж плохие ребята по сравнению с этими свиньями. Хорошо хоть они тупые как бревна и не представляют особой опасности, просто смешат)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 июня 2018, 23:44

      Ничего, товарищ Климкин, и тебя вылечат)

      4
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип > Diesel133 15 июня 2018, 23:50

      Для начала надо у него мозг найти.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1501

      777+ > Diesel133 16 июня 2018, 01:47

      Саудитов побебили - Россия вперед!!!
      Жалкий Паша Климкин - https://www.youtube.com/watch?v=yxZLB9iCRfk ...)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 15 июня 2018, 23:31

      Бомбардир, давайте лучше про мексиканские трусы или про онанистов из Португалии!
      Это уже совсем треш!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 15 июня 2018, 23:30

      Я считаю, что после этого до смены вектора развития страны (и смены всей власти) ни ФИФА, ни УЕФА не в праве давать Киеву разрешение на проведение любого официального международного футбольного матча.

      5
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      Рейтинг: +627

      Xiko 15 июня 2018, 23:22

      как приедут, так и уедут))

      0
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      Рейтинг: +29

      ванжо55 15 июня 2018, 23:20

      давно привыкли к их идиотизму.они скоро для привлечение внимания на зло россии **...ся в очко начнут.не обращаем внимание.едем дальше

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 июня 2018, 23:19

      Да вообще не нужно обращать внимание на этих злобных украинцев. Незачем портить себе настроение и лишний раз тратить на это нервы. Пусть болтают там у себя что хотят. Себе они испортили всё что могли, начиная от футбольного праздника и заканчивая целыми жизнями простых граждан Украины.

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