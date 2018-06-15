МИД Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников испортить России футбольный праздник, связанный с чемпионатом мира-2018. Причина тому – наличие в Крыму украинских пленников.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключeнные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – приводит слова министра Ukranews.com.

Сборная Украины не отобралась на ЧМ-2018.