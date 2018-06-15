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  • МИД Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

МИД Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

15 июня 2018, 20:46
57

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников испортить России футбольный праздник, связанный с чемпионатом мира-2018. Причина тому – наличие в Крыму украинских пленников.

«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключeнные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – приводит слова министра Ukranews.com.

Сборная Украины не отобралась на ЧМ-2018.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Плей-офф Чемпионат мира
Комментарии (57)
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Avaretz
1529084937
А при чем тут простой народ России, все претензии нашему презику
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Obojaemiy
1529084985
Как таких кретинов берут работать в МИД?
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_Marqella_
1529085187
больные люди !!!
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absent32
1529085306
письку нюхайте
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VVM1964
1529085661
Ну что скажешь про людей , чьей характеристикой является - " а что ни съем , то надкусю " . )))
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Shogun
1529086343
Занимайтесь своим гей парадом суч...та
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Ailend
1529088287
Адекватные Украинцы не будут на поводу у Климкина. Футбол вне политики. __________________________________________________________________________________ P.S. Бро читающий этот комент. Оставив свои негативные коменты о чужой стране, свою лучше не сделаешь. Ну и "вражеская" лучше или хуже от этого не станет..
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529088708
да нормально там все на украине! ни кто там не гонит на россию...это наши сми раздувают конфликт!
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Ауторитетный экспэрт мамо
1529089214
глупые рабы...вам лют шнягу, а вы хаваете ее
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OfaZavr
1529134161
да тьфу на вас еще раз))
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