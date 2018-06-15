МИД Украины: «Мы должны испортить России футбольный праздник»

Не совсем понял.
Украина на мундиаль не пробилась.
Так как же болелы жёвто-блакитных могут поддерживать свою команду, если её там нет.Другим то болельщикам с разных сборных глубоко начхать, что на нас, что на соседей.
Парадокс какой то.
Или Климкин выходит полный Чугункин.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал соотечественников испортить России футбольный праздник, связанный с чемпионатом мира-2018. Причина тому – наличие в Крыму украинских пленников.
«Мы сейчас пытаемся планировать акции таким образом, чтобы каждый фан, который едет в Россию, увидел портреты Олега Сенцова, Владимира Балуха, Александра Кольченко, наших узников на территории оккупированного Крыма, и понял, что он едет не на футбольный праздник, хотя желание поддержать свою команду понятное, а в такую страну, где есть политзаключeнные, которая нарушила все международные правила. Футбольный праздник мы им должны испортить», – приводит слова министра Ukranews.com.
Сборная Украины не отобралась на ЧМ-2018.