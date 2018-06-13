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    Ерохин: «Вся злость за последние игры должна пойти нам на пользу»

    Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не скрывает, что в национальной команде недовольны результатами последних товарищеских матчей.

    – У меня было небольшое повреждение, но сейчас готов на все сто процентов. Я провел весь сбор, а тренировался отдельно только два дня перед матчем с австрийцами.

    – В последних товарищеских матчах сборная не смогла добиться хорошего результата.

    – Думаю, в этих играх, особенно с австрийцами, мы делали много неоправданного брака, который приводил к контратакам или в какой-то момент обрывал наши наступления. Результатом мы, конечно, недовольны. Но мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. Сейчас готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И вся эта злость должна пойти нам на пользу.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.06.2018 08:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 13 июня 2018, 13:40

      У нас как всегда выступают "лучшие" игроки, то Дзюба,теперь Ерохин. Дайте хор. пас Смолову что бы забил и выпустите Кузяева с Миранчуками. Вот и все дела.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 июня 2018, 12:49

      наоборот нужно с холодной головой реализовать на поле то что тренировали все это время и те ошибки которые были свести к минимуму, горячность на пользу редко когда идет.

      3
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 13 июня 2018, 10:29

      Ерохин, представь, что саудиты это СКА Хабаровск.

      0
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      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > Урия Гип 13 июня 2018, 12:14

      лучше уругвай.
      но я не об этом хотел, вот сборная по рту гали злость не копят, фубболисты снимают злость в душевой

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +52

      подсечкин 13 июня 2018, 10:29

      Вы со стороны,после матча в записи,хотя бы раз на себя смотрели? Обводки ни у кого нет,ноги просто деревянные, рывок самое большое 20 метров и сдыхаете,вас как не нужное плечом отодвигают, удары прости господи,если с 5 метров мажете,
      про пас страшно говорить,вы пас по-нормальному и то отдать не можете,а как нам лапшу закидывают,что вы лучшие из худших,или всё же из лучших,непонятно!Дайте другим тогда играть,если сами не хотите, работа для вас менеджмент? Завтра посмотрим ваше хотим,будем рвать,будем умирать на поле!

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 13 июня 2018, 10:04

      будем надеятся и верить надежда умерает последней

      1
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 13 июня 2018, 10:03

      А пойдёт на пользу арабам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 13 июня 2018, 09:55

      от злости нахватаете жёлтых и красных горчичников и досвидас Ерохин Надо в футбол играть технически и с умом а не злость выпячивать

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 13 июня 2018, 09:48

      не понял их от интернета отключили и они не читают о себе?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 09:43

      Всем дают право высказаться о наболевшем.

      7
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 июня 2018, 09:41

      Господа, Вам же сказали, что ваши слова, эээээ легковесны.Слово то какое подобрал.Ждём вью от Игоря Акинфеева, непробиваемого.

      5
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