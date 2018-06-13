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  • Ерохин: «Вся злость за последние игры должна пойти нам на пользу»

Ерохин: «Вся злость за последние игры должна пойти нам на пользу»

13 июня 2018, 08:32
22

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не скрывает, что в национальной команде недовольны результатами последних товарищеских матчей.

– У меня было небольшое повреждение, но сейчас готов на все сто процентов. Я провел весь сбор, а тренировался отдельно только два дня перед матчем с австрийцами.

– В последних товарищеских матчах сборная не смогла добиться хорошего результата.

– Думаю, в этих играх, особенно с австрийцами, мы делали много неоправданного брака, который приводил к контратакам или в какой-то момент обрывал наши наступления. Результатом мы, конечно, недовольны. Но мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. Сейчас готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И вся эта злость должна пойти нам на пользу.

Источник: Rusfootball.info
Чемпионат мира Россия Ерохин Александр
Комментарии (22)
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lotsman
1528868395
Эмоции никогда на пользу не шли.
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Stavropolets
1528869499
Завтра посмотрим какие вы злые и голодные для победы
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Garrincha58
1528869565
его то точно не выпустят вот он и злится
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VeniaminS
1528870299
Ждем только победы и хорошей игры!!!
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insider_retro
1528871970
Дело, даже не в неоправданном браке, а в том, что не играли в игру, мучались, как обычно и не создавали угроз воротам соперника... Пока командная машина не едет!.. Надеюсь, что всё произошедшее и прошедшее пошло на пользу и для болельщиков больше не будет поводов для стыда и отчаяния!!! Успехов и удачи!!!
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Мары
1528872085
Господа, Вам же сказали, что ваши слова, эээээ легковесны.Слово то какое подобрал.Ждём вью от Игоря Акинфеева, непробиваемого.
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zigbert
1528872239
Всем дают право высказаться о наболевшем.
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3a zenit
1528872521
не понял их от интернета отключили и они не читают о себе?
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Полная Канистра
1528872922
от злости нахватаете жёлтых и красных горчичников и досвидас Ерохин Надо в футбол играть технически и с умом а не злость выпячивать
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OfaZavr
1528883345
наоборот нужно с холодной головой реализовать на поле то что тренировали все это время и те ошибки которые были свести к минимуму, горячность на пользу редко когда идет.
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