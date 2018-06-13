Ерохин: «Вся злость за последние игры должна пойти нам на пользу»

Полузащитник «Зенита» и сборной России Александр Ерохин не скрывает, что в национальной команде недовольны результатами последних товарищеских матчей.

– У меня было небольшое повреждение, но сейчас готов на все сто процентов. Я провел весь сбор, а тренировался отдельно только два дня перед матчем с австрийцами.

– В последних товарищеских матчах сборная не смогла добиться хорошего результата.

– Думаю, в этих играх, особенно с австрийцами, мы делали много неоправданного брака, который приводил к контратакам или в какой-то момент обрывал наши наступления. Результатом мы, конечно, недовольны. Но мы сделали выводы, разобрали игру и работаем, чтобы исправить ошибки. Сейчас готовимся к первому матчу, это самая важная игра для нас на данный момент. И вся эта злость должна пойти нам на пользу.