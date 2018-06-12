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    Алисон: «Козыри Бразилии – красивый футбол и нестандартная игра»

    Голкипер сборной Бразилии Алисон поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ против сборной Швейцарии.

    «Наши главные козыри – красивый футбол и креативная нестандартная игра. У Швейцарии это очень хорошая защита. Мы должны с ней справиться. Будем просматривать наши прошлые матчи с этой командой, анализировать… Конечно, перед матчем все начинают немного нервничать. Такое состояние помогает сконцентрироваться и показать результат», – сказал Алисон.

    Матч Бразилия – Швейцария пройдет 17 июня.

    Источник: Р-Спорт

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    12.06.2018 23:51
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 июня 2018, 08:00

      В словах Алисона о "красоте", есть правда.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 13 июня 2018, 05:52

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 июня 2018, 02:06

      Успехов!

      2
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