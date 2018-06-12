Голкипер сборной Бразилии Алисон поделился ожиданиями от матча группового этапа ЧМ против сборной Швейцарии.

«Наши главные козыри – красивый футбол и креативная нестандартная игра. У Швейцарии это очень хорошая защита. Мы должны с ней справиться. Будем просматривать наши прошлые матчи с этой командой, анализировать… Конечно, перед матчем все начинают немного нервничать. Такое состояние помогает сконцентрироваться и показать результат», – сказал Алисон.

Матч Бразилия – Швейцария пройдет 17 июня.