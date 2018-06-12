Товарищеские матчи. Польша разгромила Литву, Левандовски оформил дубль. Парагвай проиграл Японии

Сборная Польши в товарищеском матче обыграла Литву со счетом 4:0. Форвард Роберт Левандовски оформил дубль. По одному голу забили нападающий Давид Ковнацки и полузащитник Якуб Блашчиковски.

В другом матче сборная Японии обыграла Парагвай – 4:2.

Товарищеский матчи. Сборные

Япония – Парагвай – 4:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Ромеро, 32; 1:1 – Инуи, 51; 2:1 – Инуи, 61; 3:1 – Сантандер (в свои ворота), 77; 3:2 – Ортис, 90; 4:2 – Кагава, 90+1.

Польша – Литва – 4:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Левандовски, 19; 2:0 – Левандовски, 33; 3:0 – Ковнацки, 72; 4:0 – Блашчиковски (с пенальти), 82.