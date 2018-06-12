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Польша - Литва

12.06.2018, Вторник, 19:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Польша - Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2016

6 июня, понедельник 19:00 Польша 0:0 Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2014

6 июня, пятница 19:30 Польша 2:1 Литва
Товарищеские матчи. Сборные 2011

25 марта, пятница 22:30 Литва 2:0 Польша
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    Рейтинг: +915

    спанчес 12 июня 2018, 21:43

    а где четвертый гол

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