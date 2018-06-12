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Япония - Парагвай

12.06.2018, Вторник, 16:05 мск Товарищеские матчи. Сборные Япония - Парагвай
Чемпионат мира 2010
1/8 финала
29 июня, вторник 18:00 Парагвай 0:0
(5:3)п		 Япония
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