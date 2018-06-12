Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Трансфер Жемалетдинова обойдется «Локомотиву» в 1,5 миллиона

    Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов близок к возвращению в «Локомотив».

    Трансфер должен состояться в течение этой недели. Его стоимость составит 1,5 миллиона евро. Такова сумму отступных за 21-летнего футболиста.

    Железнодорожники уже направили в адрес казанского клуба официальное уведомление. Сделка будет оформлена 13-14 июня.

    Жемалетдинов перешел в «Рубин» из «Локомотива» в 2016 году. В минувшем сезоне форвард вышел на поле в 21 матче РФПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 14:22
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный 12 июня 2018, 20:28

      Наверное для середняка , такие трансферы нормальные .

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Трансцендентный 12 июня 2018, 23:18

      Для середняка? Семин собирает в Локомотиве воспитанников. В клубе-чемпионе России. А ты даун походу из середняка.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный > Антибиотик 13 июня 2018, 10:22

      Причём тут воспитанников и усиление состава под лч . Ты прыщь , который не куя не смыслит в этой жизни , вылез от куда-то . Без ценностей в жизни . Твоя баба будет ходить гулять налево , да с таким удовольствием , с парнишками у которых баблишко , а после того , как она нагуляется вернется к тебе и ты её примешь отрепанную , после слов по типу я была не права . Только даже этих слов от футболиста ТЫ недоразвитое поколение не услышишь . Не думаю , что тебе вообще возможно это понять . Ну если есть какие-то извилины язык в жо... свой себе засунь.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный > Антибиотик 13 июня 2018, 10:32

      А вообще прикольный ты тип смотрю ... Идиот походу ... Вот твой коммент .Антибиотик > Гуус 10 июня, 22:25Пожаловаться
      Да ты охренел совсем, я смотрю! Оставляйте этого предателя татарского у себя. Пусть теперь у своей мамки сиську сосет, ну или у папки, кто его там уговорил на предательство? Нам продажные твари не нужны.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный > Антибиотик 13 июня 2018, 10:33

      Антибиотик > Гуус 11 июня, 08:41Локомотиву понять простые вещи и больше не связываться с "Рифатами."

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > Трансцендентный 13 июня 2018, 19:28

      Дебил ты малолетний, эти комментарии написаны совсем по другой теме. Я и сейчас так же думаю, что возвращать Рифата не стоит, сильно хороший подарок будет для него. А здесь я тебе ответил на твою ересь. Но тебе, дауну и вправду это не понять.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:40

      На мой взгляд остановился в росте. Может в Локомотиве раскроет свои способности.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:14

      ну если еще сможет изменить отношение болельщиков к себе, чтобы приняли по доброму назад.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > OfaZavr 12 июня 2018, 23:18

      Это точно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 12 июня 2018, 17:51

      Игрок не плохой. Уверен, что Палыч сможет его раскрыть.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный > Fan Loko mik 12 июня 2018, 20:24

      Откуда такая информация , что не плохой ? Не плохой для ЛЧ ? , да там ловить нечего , будет .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 июня 2018, 16:57

      Молодому пацану можно простить, что взрослые дяденьки-басурманы сманили его деньгами. Парень был очень хорош, с дриблингом. Помню его в матче с "Зенитом" на Петровиче повозил тогда он наших. А при Палыче он будет играть и с братанами, Бариновым, Лысовым, Галаджаном, Коряном они составят костяк будущего "Локо". Пусть возвращение блудного сына состоится.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5

      Трансцендентный > Рубик Докоян 12 июня 2018, 20:23

      в ПФЛ , а не в ЛЧ . С таким усилением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 12 июня 2018, 15:14

      был бы во время его ухода Палыч, еще не известно, как бы все сложилось. Останься сова у руля и дальше, Леша Миранчук тоже бы свалил в Казань.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июня 2018, 14:52

      На мой взгляд Рифат один из самых лучших игроков своего поколения в России и если он сможет не остановится в развитии , как к сожалению происходит со многими молодыми игроками у нас в последнее время , то он может вырасти по настоящему в "большого" игрока. Желаю удачи Жемалетдинову где бы он не играл , по настоящему талантливых и перспективных игроков у нас мало сейчас.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11