Трансфер Жемалетдинова обойдется «Локомотиву» в 1,5 миллиона

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов близок к возвращению в «Локомотив».

Трансфер должен состояться в течение этой недели. Его стоимость составит 1,5 миллиона евро. Такова сумму отступных за 21-летнего футболиста.

Железнодорожники уже направили в адрес казанского клуба официальное уведомление. Сделка будет оформлена 13-14 июня.

Жемалетдинов перешел в «Рубин» из «Локомотива» в 2016 году. В минувшем сезоне форвард вышел на поле в 21 матче РФПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.