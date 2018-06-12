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  • Трансфер Жемалетдинова обойдется «Локомотиву» в 1,5 миллиона

Трансфер Жемалетдинова обойдется «Локомотиву» в 1,5 миллиона

12 июня 2018, 14:22
15

Как сообщает «Чемпионат», нападающий «Рубина» Рифат Жемалетдинов близок к возвращению в «Локомотив».

Трансфер должен состояться в течение этой недели. Его стоимость составит 1,5 миллиона евро. Такова сумму отступных за 21-летнего футболиста.

Железнодорожники уже направили в адрес казанского клуба официальное уведомление. Сделка будет оформлена 13-14 июня.

Жемалетдинов перешел в «Рубин» из «Локомотива» в 2016 году. В минувшем сезоне форвард вышел на поле в 21 матче РФПЛ, забил два гола и сделал одну результативную передачу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Жемалетдинов Рифат
Комментарии (15)
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hevbn 28
1528804346
На мой взгляд Рифат один из самых лучших игроков своего поколения в России и если он сможет не остановится в развитии , как к сожалению происходит со многими молодыми игроками у нас в последнее время , то он может вырасти по настоящему в "большого" игрока. Желаю удачи Жемалетдинову где бы он не играл , по настоящему талантливых и перспективных игроков у нас мало сейчас.
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Diesel133
1528805675
был бы во время его ухода Палыч, еще не известно, как бы все сложилось. Останься сова у руля и дальше, Леша Миранчук тоже бы свалил в Казань.
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Рубик Докоян
1528811877
Молодому пацану можно простить, что взрослые дяденьки-басурманы сманили его деньгами. Парень был очень хорош, с дриблингом. Помню его в матче с "Зенитом" на Петровиче повозил тогда он наших. А при Палыче он будет играть и с братанами, Бариновым, Лысовым, Галаджаном, Коряном они составят костяк будущего "Локо". Пусть возвращение блудного сына состоится.
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Fan Loko mik
1528815080
Игрок не плохой. Уверен, что Палыч сможет его раскрыть.
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OfaZavr
1528820064
ну если еще сможет изменить отношение болельщиков к себе, чтобы приняли по доброму назад.
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zigbert
1528821626
На мой взгляд остановился в росте. Может в Локомотиве раскроет свои способности.
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Трансцендентный
1528824524
Наверное для середняка , такие трансферы нормальные .
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