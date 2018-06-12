Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ЦСКА объявит о переходе Магнуссона после вылета Исландии с чемпионата мира

    Защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон станет игроком ЦСКА ориентировочно 1 июля. Армейцы объявят о переходе исландца после того, как его сборная завершит выступления на чемпионате мира.

    «Он присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление после завершения чемпионата мира. Хотя бы после того, как сборная Исландия вылетит с турнира. Но, возможно, это случится раньше», – написал журналист Bristol Post Грегор Макгрегор в своем твиттере.

    Ранее сообщалось, что переход Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона евро.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.06.2018 13:14
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 июня 2018, 20:48

      Глядя на игру сборной Исландии, лично я затрудняюсь сказать, когда случится этот "вылет"... Группа у исландцев сложная, но они дадут бой и аргентинцам, и хорватам, и нигерийцам! И ещё неизвестно, чем всё закончится! В смысле организации игры и игровой дисциплины исландцы сильнее всех. Пусть в их составе и нет Месси и других аргентинских и хорватских звёзд.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 19:15

      А если не вылетит с турнира? Слишком уж много вопросов.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 июня 2018, 19:03

      ключевая фраза: "когда сборная Исландии вылетит с турнира..." как будто уже знают что-то больше))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      TANNER 12 июня 2018, 14:19

      Что за неуважение к Исландцам? Вылет сборной Исландии. Можно было адекватно написать, что в случае неудачи сборной Исландии на ЧМ 2018 и т.д. Нужно уважение проявлять к команде. Это про нашу помойку можно что угодно говорить, им все равно похрену, лишь бы бабок отсыпали. А Исландцы еще на том Евро показали как они умеют в футбол играть. Писари твитера мать их.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 12 июня 2018, 14:05

      В СССР было так смотрят парень переспективный очень,его тут же в армию забирали,сначала он в спортроте месяца три был,а потом направляли в молодёжную команду ЦСКА,где его вели до взрослой команды! Сейчас как вещь купили и как с вещью обращаются!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 12 июня 2018, 13:58

      Исландия - будущий чемпион мира. Трансфер не состоится. Занавес

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 12 июня 2018, 13:53

      я не удивлюсь если исландия вообще не вылетит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 12 июня 2018, 13:51

      мб они чемп мира возьмут))) исландцы молодцы трудолюбивый народ)

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 12 июня 2018, 13:32

      Надеюсь, хороший и оправданный выбор с хорошим бюджетом...
      Исландцы ещё не избалованы!.. Думаю, что отдача будет солидная и весомая!!..))

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 12 июня 2018, 13:24

      Исландцы всем назло выиграют ЧМ. ЦСКА придется подождать :)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > panmon 12 июня 2018, 13:34

      Злой ты.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > vladimir-7 12 июня 2018, 13:50

      Почему же злой? Это будет значить что ЦСКА подписали защитника чемпионов мира! Радоваться надо такому исходу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > panmon 12 июня 2018, 13:57

      Не переворачивай смысл написанному.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11