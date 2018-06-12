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  • ЦСКА объявит о переходе Магнуссона после вылета Исландии с чемпионата мира

ЦСКА объявит о переходе Магнуссона после вылета Исландии с чемпионата мира

12 июня 2018, 13:14
14

Защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон станет игроком ЦСКА ориентировочно 1 июля. Армейцы объявят о переходе исландца после того, как его сборная завершит выступления на чемпионате мира.

«Он присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление после завершения чемпионата мира. Хотя бы после того, как сборная Исландия вылетит с турнира. Но, возможно, это случится раньше», – написал журналист Bristol Post Грегор Макгрегор в своем твиттере.

Ранее сообщалось, что переход Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона евро.

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип ЦСКА Бристоль Сити Магнуссон Хердур
Комментарии (14)
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Одинокий волк Маквейд
1528798768
Все защитников сборных подписывают, одни мы как ....на блюде.
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panmon
1528799041
Исландцы всем назло выиграют ЧМ. ЦСКА придется подождать :)
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insider_retro
1528799537
Надеюсь, хороший и оправданный выбор с хорошим бюджетом... Исландцы ещё не избалованы!.. Думаю, что отдача будет солидная и весомая!!..))
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h3LL1k
1528800709
мб они чемп мира возьмут))) исландцы молодцы трудолюбивый народ)
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спанчес
1528800780
я не удивлюсь если исландия вообще не вылетит
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Африканскaя чумa cвинeй
1528801116
Исландия - будущий чемпион мира. Трансфер не состоится. Занавес
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подсечкин
1528801549
В СССР было так смотрят парень переспективный очень,его тут же в армию забирали,сначала он в спортроте месяца три был,а потом направляли в молодёжную команду ЦСКА,где его вели до взрослой команды! Сейчас как вещь купили и как с вещью обращаются!
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TANNER
1528802380
Что за неуважение к Исландцам? Вылет сборной Исландии. Можно было адекватно написать, что в случае неудачи сборной Исландии на ЧМ 2018 и т.д. Нужно уважение проявлять к команде. Это про нашу помойку можно что угодно говорить, им все равно похрену, лишь бы бабок отсыпали. А Исландцы еще на том Евро показали как они умеют в футбол играть. Писари твитера мать их.
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OfaZavr
1528819383
ключевая фраза: "когда сборная Исландии вылетит с турнира..." как будто уже знают что-то больше))
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zigbert
1528820154
А если не вылетит с турнира? Слишком уж много вопросов.
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