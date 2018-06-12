ЦСКА объявит о переходе Магнуссона после вылета Исландии с чемпионата мира

Глядя на игру сборной Исландии, лично я затрудняюсь сказать, когда случится этот "вылет"... Группа у исландцев сложная, но они дадут бой и аргентинцам, и хорватам, и нигерийцам! И ещё неизвестно, чем всё закончится! В смысле организации игры и игровой дисциплины исландцы сильнее всех. Пусть в их составе и нет Месси и других аргентинских и хорватских звёзд.
Защитник «Бристоль Сити» Хордур Магнуссон станет игроком ЦСКА ориентировочно 1 июля. Армейцы объявят о переходе исландца после того, как его сборная завершит выступления на чемпионате мира.
«Он присоединится к ЦСКА с 1 июля. Российская сторона хочет сделать официальное объявление после завершения чемпионата мира. Хотя бы после того, как сборная Исландия вылетит с турнира. Но, возможно, это случится раньше», – написал журналист Bristol Post Грегор Макгрегор в своем твиттере.
Ранее сообщалось, что переход Магнуссона обойдется ЦСКА в 2,8 миллиона евро.