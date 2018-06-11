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Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

11 июня 2018, 09:43
9

Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018. Она пройдет 14 июня в «Лужниках» перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. В шоу примут участие оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

«Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу «Лужников», но и город, территорию у стадиона.

Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!» – приводит пресс-служба ФИФА слова автора концепции шоу Феликса Михайлова.

Церемония начнется в 17:30 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Роналдо
Комментарии (9)
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multiscan
1528703732
Ну всё, ждём теперь ищо одного "звездуна", который за энто действо получит российское гражданство.Успокаивает только то, что, я надеюсь, он будет поспокойнее мордобойцев Сигала и Монсона. Правда,боюсь, что алкоголизм Депардье дополнится наркотой Уильямса. Я, конечно, свечку не держал в данном случае, но у меня в этом просто личная уверенность и всех в этом я убеждать не собираюсь. А по мне, раз всё происходит в России, то можно было бы кого-то и своего найти. Не важно, что далеко не всем наши "звездуны" нравятся - на таком мероприятии должно быть всё наше, пусть даже мужики в валенках и с балалайками, если более достойного за тысячелетнюю российскую историю ничего не придумали.Классическую музыку я в расчёт не беру - она уже давно является общемировым наследием.
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сапёр75
1528705788
Киркорову с Лепсом обидно наверно ,что их не пригласили ))
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aaaaahhhh
1528706003
своих педиков мало?
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gor77
1528710583
Ух, ты! Аида Гарифуллина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень круто!!!! Фантастическая оперная певица!!!!!!!
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Gorasul
1528711006
А все ждали Стасика Михайлова!!!
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Cules2013
1528725529
Робби хороший певец, у него много крутых песен. Надеюсь, что он исполнит что-то хитовое, хотя, кого я обманываю, как обычно попросят исполнить самое попсовое и массовое, что у него есть((( Ну а Аида скорее всего будет петь гимн.
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zigbert
1528790131
С Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной не прогадали.
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