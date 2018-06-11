Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

    Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018. Она пройдет 14 июня в «Лужниках» перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. В шоу примут участие оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

    «Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу «Лужников», но и город, территорию у стадиона.

    Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!» – приводит пресс-служба ФИФА слова автора концепции шоу Феликса Михайлова.

    Церемония начнется в 17:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.06.2018 09:43
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:55

      С Робби Уильямсом и Аидой Гарифуллиной не прогадали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 11 июня 2018, 16:58

      Робби хороший певец, у него много крутых песен. Надеюсь, что он исполнит что-то хитовое, хотя, кого я обманываю, как обычно попросят исполнить самое попсовое и массовое, что у него есть(((
      Ну а Аида скорее всего будет петь гимн.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 11 июня 2018, 12:56

      А все ждали Стасика Михайлова!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1819

      gor77 11 июня 2018, 12:49

      Ух, ты! Аида Гарифуллина!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Очень круто!!!!
      Фантастическая оперная певица!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 11 июня 2018, 11:33

      своих педиков мало?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > aaaaahhhh 11 июня 2018, 12:34

      Ещё один "держатель свечек" объявился. Подтверждение сего "факта" у вас имеется? Я не про количество упомянутого контенгента у нас в стране, а лично про Робби. У этого "педика" вполне благополучная нормальная семья с двумя детьми, а его нормальность, в объявленном плане, доказана судом. Любителем творчества сего издавателя музыкальных звуков посредством открывания рта, я не являюсь. К упомянутым вами гражданам я тоже не отношусь.А вот упомянутые мной в другом моём посте наркотики, всё-таки, имеют место быть, согласно Википедии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh > multiscan 11 июня 2018, 14:52

      Блин, мне так стыдно!!!! но что поделать если для меня все англичане педики? из тысячи мужиков приходящих в салон к моей сестре по ее словам человек 700 бисексуалы. Хрень какая то получается ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 11 июня 2018, 11:29

      Киркорову с Лепсом обидно наверно ,что их не пригласили ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 11 июня 2018, 10:55

      Ну всё, ждём теперь ищо одного "звездуна", который за энто действо получит российское гражданство.Успокаивает только то, что, я надеюсь, он будет поспокойнее мордобойцев Сигала и Монсона. Правда,боюсь, что алкоголизм Депардье дополнится наркотой Уильямса. Я, конечно, свечку не держал в данном случае, но у меня в этом просто личная уверенность и всех в этом я убеждать не собираюсь.
      А по мне, раз всё происходит в России, то можно было бы кого-то и своего найти. Не важно, что далеко не всем наши "звездуны" нравятся - на таком мероприятии должно быть всё наше, пусть даже мужики в валенках и с балалайками, если более достойного за тысячелетнюю российскую историю ничего не придумали.Классическую музыку я в расчёт не беру - она уже давно является общемировым наследием.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11