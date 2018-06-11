Робби Уильямс выступит на церемонии открытия ЧМ-2018

Британский певец Робби Уильямс выступит на церемонии открытия чемпионата мира-2018. Она пройдет 14 июня в «Лужниках» перед матчем между сборными России и Саудовской Аравии. В шоу примут участие оперная певица Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо.

«Мы рады представить новый формат церемоний открытия и закрытия чемпионатов мира – c точки зрения хронометража и приближенности к началу матча. При этом мы наполнили действием не только чашу «Лужников», но и город, территорию у стадиона.

Соавтором церемонии открытия в роли режиссера выступил мой друг Илья Авербух, что добавило в происходящее на поле новых красок. И, конечно, наше шоу будет о футболе и любви!» – приводит пресс-служба ФИФА слова автора концепции шоу Феликса Михайлова.

Церемония начнется в 17:30 по московскому времени.