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  • Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»

Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»

10 июня 2018, 22:52
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Я заметил его в первый год работы в Москве. Он несколько раз сводил с ума меня. Он игрок, которого я бы хотел подписать в «Спартак», но это даже не обсуждалось. Это невозможно. Соперничество с ЦСКА слишком велико, они бы никогда его не отдали нам.

Неудивительно, что «Ювентус» следит за Головиным. Ему только 22 года, но уже несколько лет он ведущий игрок в основе ЦСКА. Я не думаю, что ему будет сложно адаптироваться к Серии А. Думаю, итальянцу сложнее привыкнуть к российскому климату, но не наоборот.

Головин – прототип современного полузащитника. Он техничный бокс-ту-бокс, но иногда также используется на более выдвинутой позиции. Это потенциальный топ-игрок. Сравнения? Это всегда сложно ... Но мне кажется, что есть сходство с Павлом Недведом», – сказал Каррера.

Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

Источник: Tuttosport
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус ЦСКА Спартак Головин Александр Каррера Массимо
Комментарии (19)
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Мары
1528661536
Вот чем хорош Каррера, так тем, что о сопернике высказывается либо хорошо, либо ни как.
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Боцман59rus
1528661649
за полгода первый и единственный нормальный комментарий, касательно Головина... - все-таки какой же вменяемый и адекватный тренер, со светлой головой, повезло Федуну, отскочил по футбольному ... не мытьем так катаньем, методом тыка пальцем в небо, уткнула лбом его судьба в хорошего тренера и отличного человека.)))
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Gek Dement
1528663885
Все правильно. Потенциальный. Главная проблема многих наших, что потенциал в реальные дела не раскрывается часто. Дай бог, Головину раскрыться.
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Аэратор
1528665675
каррера фигню не скажет
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cska-62
1528665839
Всегда говорил, что Каррера - не просто хороший тренер, но и очень умный и проницательный человек. Как минимум, в своей сфере деятельности.
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mialkov
1528666016
Головин - по-хорошему злой игрок, не уступчивый и настырный. Уверен, что его ждет великолепное будущее.
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Par Mezan
1528667280
А кто такой этот карера? Надетый несколько раз презерватив! Нахер гнать из российского футбола всех импортных скотов! Люди, очухайтесь, задумайтесь, куда уходят силы и деньги России!!!!
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OfaZavr
1528697364
нужно еще посмотреть как у него дальше пойдет, у нас не раз расхваливали и пиарили того или иного игрока и часто потом они не подтверждали выданных авансов.
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Dominator777
1528698336
Головин - очень хороший игрок и не только в РФПЛ, но до игроков топ- уровня европейских чемпионатов пока не дорос - уйдет в западный чемп и если будет прогресс в развитии футбольных навыков, то должен стать игроком уровня "топ". Удачной игры Головину и нашей сборной на ЧМ 2018!
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Blossiya
1528698806
Все в руках игрока. Оценка Карреры дорогого стоит.
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