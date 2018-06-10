Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.

    «Я заметил его в первый год работы в Москве. Он несколько раз сводил с ума меня. Он игрок, которого я бы хотел подписать в «Спартак», но это даже не обсуждалось. Это невозможно. Соперничество с ЦСКА слишком велико, они бы никогда его не отдали нам.

    Неудивительно, что «Ювентус» следит за Головиным. Ему только 22 года, но уже несколько лет он ведущий игрок в основе ЦСКА. Я не думаю, что ему будет сложно адаптироваться к Серии А. Думаю, итальянцу сложнее привыкнуть к российскому климату, но не наоборот.

    Головин – прототип современного полузащитника. Он техничный бокс-ту-бокс, но иногда также используется на более выдвинутой позиции. Это потенциальный топ-игрок. Сравнения? Это всегда сложно ... Но мне кажется, что есть сходство с Павлом Недведом», – сказал Каррера.

    Известный итальянский журналист: «Ювентус» действительно изучает Головина»

    Источник: Tuttosport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2018 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 июня 2018, 10:02

      Пока еще рано говорить, как сложится будущее футболиста, но он талантлив и оценка Карреры многое значит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +840

      vovan55 11 июня 2018, 10:16

      успехов парню...очень хочется чтобы талант не пропал...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 11 июня 2018, 09:33

      Все в руках игрока. Оценка Карреры дорогого стоит.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 11 июня 2018, 09:25

      Головин - очень хороший игрок и не только в РФПЛ, но до игроков топ- уровня европейских чемпионатов пока не дорос - уйдет в западный чемп и если будет прогресс в развитии футбольных навыков, то должен стать игроком уровня "топ". Удачной игры Головину и нашей сборной на ЧМ 2018!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 июня 2018, 09:09

      нужно еще посмотреть как у него дальше пойдет, у нас не раз расхваливали и пиарили того или иного игрока и часто потом они не подтверждали выданных авансов.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 11 июня 2018, 00:48

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А кто такой этот карера? Надетый несколько раз презерватив!
      Нахер гнать из российского футбола всех импортных скотов! Люди, очухайтесь, задумайтесь, куда уходят силы и деньги России!!!!

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +196

      Deadlord > Par Mezan 11 июня 2018, 02:02

      Я надеюсь, что ты сам понимаешь какую ерунду написал

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 11 июня 2018, 00:33

      > уже несколько лет он ведущий игрок в основе ЦСКА

      Это он про кого, про Головина? )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 июня 2018, 00:26

      Головин - по-хорошему злой игрок, не уступчивый и настырный. Уверен, что его ждет великолепное будущее.

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > mialkov 11 июня 2018, 00:46

      Будущее где - в родном Российском клубе, или в какой-нибудь Запердолии, но где бабло для своих деток заработать можно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop > Par Mezan 11 июня 2018, 01:06

      Ох, как ты застонал.. явно сам уехал бы в Запердолию, если бы взяли!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 июня 2018, 00:23

      Всегда говорил, что Каррера - не просто хороший тренер, но и очень умный и проницательный человек. Как минимум, в своей сфере деятельности.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +440

      Аэратор 11 июня 2018, 00:21

      каррера фигню не скажет

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11