Каррера: «Головин? Потенциальный топ-игрок. Он похож на Недведа»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением об игре полузащитника ЦСКА Александра Головина.

«Я заметил его в первый год работы в Москве. Он несколько раз сводил с ума меня. Он игрок, которого я бы хотел подписать в «Спартак», но это даже не обсуждалось. Это невозможно. Соперничество с ЦСКА слишком велико, они бы никогда его не отдали нам.

Неудивительно, что «Ювентус» следит за Головиным. Ему только 22 года, но уже несколько лет он ведущий игрок в основе ЦСКА. Я не думаю, что ему будет сложно адаптироваться к Серии А. Думаю, итальянцу сложнее привыкнуть к российскому климату, но не наоборот.

Головин – прототип современного полузащитника. Он техничный бокс-ту-бокс, но иногда также используется на более выдвинутой позиции. Это потенциальный топ-игрок. Сравнения? Это всегда сложно ... Но мне кажется, что есть сходство с Павлом Недведом», – сказал Каррера.

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