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    У сборной России самая слабая группа на ЧМ-2018 по версии ФИФА

    ФИФА составила рейтинг сложности групп на чемпионате мира-2018, исходя из опубликованного ранее списка сильнейших команд по версии организации.

    Сборная России попала в самый простой квартет на турнире. Средний рейтинг команд в группе А, в которой также находятся Саудовская Аравия, Египет и Уругвай, составил 49 баллов.

    «Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире. В свою очередь лучшая команда этой группы ― Уругвай ― занимает всего 14-ю позицию в мировом рейтинге, так что группа А неслучайно имеет самый низкий средний рейтинг», – говорится в заявлении ФИФА.

    Самой сложной названа группа E, в которой выступят сборные Бразилии (2-е место в рейтинге ФИФА), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.06.2018 01:23
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 15:18

      От фактов никуда не денешься - пока мы слабейшие.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 9 июня 2018, 13:35

      Ну так они же не на время, как в плаваньи или беге, соревноваться будут. Так что сила группы будет оцениваться уже в плей-офф

      1
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      Рейтинг: +520

      Boozman 9 июня 2018, 12:14

      Если бы на ЧМ сделали как на Евро, чтобы из группы выходило по 3 команды, даже в этом случае наши бы походу дела облажались, Евро 2016 тому пример. У нас чем проще соперники и условия для выхода, тем хуже выстепления

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:27

      но даже и в такой группе у нас немного шансов на выход.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 9 июня 2018, 09:38

      Три игры все равно сыграем, а когда было больше, уже и не помню...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 9 июня 2018, 09:04

      Это не у России самая слабая группа, это вместе с Россией самая слабая группа.

      4
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      Рейтинг: +17971

      арейская 9 июня 2018, 08:49

      Но даже у такой слабой группы, куда попала наша матушка-Россия, должен быть победитель, и если это окажется не Россия, ну не знаю, может нам такой футбол действительно не нужен, пусть мальчишки гоняют себе мячик на задворках, но про такой вид спорта нужно забыть, и продвигать, и вкладывать миллиарды народных денег во что-то другое, а бывшие миллиардеры пусть постоят с протянутой рукой на переходах, во как, куда-же меня занесло, самой страшно стало...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 9 июня 2018, 08:30

      «Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире
      Мда,сомнительное у тверждение

      1
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 9 июня 2018, 08:01

      И мы в ней самое слабое звено! Обидно!

      3
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 9 июня 2018, 03:10

      Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире. - Боюсь, дело далеко не только в этом. Сборная России, по тому, что я видел в исполнении других команд - самая неиграющая сборная. Уж точно не нужно закидывать шапками саудитов и египтян. У них хоть понимание имеется, как игру выстраивать.

      А Уругваю повезло несметно: из первой корзины получить возможно слабейшую по игре команду на турнире.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Viper for CSKA 9 июня 2018, 08:31

      возможно убери:)

      3
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