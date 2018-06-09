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  • У сборной России самая слабая группа на ЧМ-2018 по версии ФИФА

У сборной России самая слабая группа на ЧМ-2018 по версии ФИФА

9 июня 2018, 01:23
14

ФИФА составила рейтинг сложности групп на чемпионате мира-2018, исходя из опубликованного ранее списка сильнейших команд по версии организации.

Сборная России попала в самый простой квартет на турнире. Средний рейтинг команд в группе А, в которой также находятся Саудовская Аравия, Египет и Уругвай, составил 49 баллов.

«Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире. В свою очередь лучшая команда этой группы ― Уругвай ― занимает всего 14-ю позицию в мировом рейтинге, так что группа А неслучайно имеет самый низкий средний рейтинг», – говорится в заявлении ФИФА.

Самой сложной названа группа E, в которой выступят сборные Бразилии (2-е место в рейтинге ФИФА), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
Комментарии (14)
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Куарежма 31ру
1528500937
у уругвая самая слабая группа так как в соперниках у них 3 шляпы
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Viper for CSKA
1528503006
Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире. - Боюсь, дело далеко не только в этом. Сборная России, по тому, что я видел в исполнении других команд - самая неиграющая сборная. Уж точно не нужно закидывать шапками саудитов и египтян. У них хоть понимание имеется, как игру выстраивать.
А Уругваю повезло несметно: из первой корзины получить возможно слабейшую по игре команду на турнире.
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АЛЕКС 58
1528520508
И мы в ней самое слабое звено! Обидно!
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спанчес
1528522240
«Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире Мда,сомнительное у тверждение
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арейская
1528523377
Но даже у такой слабой группы, куда попала наша матушка-Россия, должен быть победитель, и если это окажется не Россия, ну не знаю, может нам такой футбол действительно не нужен, пусть мальчишки гоняют себе мячик на задворках, но про такой вид спорта нужно забыть, и продвигать, и вкладывать миллиарды народных денег во что-то другое, а бывшие миллиардеры пусть постоят с протянутой рукой на переходах, во как, куда-же меня занесло, самой страшно стало...
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Стаz
1528524266
Это не у России самая слабая группа, это вместе с Россией самая слабая группа.
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OfaZavr
1528529250
но даже и в такой группе у нас немного шансов на выход.
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Boozman
1528535683
Если бы на ЧМ сделали как на Евро, чтобы из группы выходило по 3 команды, даже в этом случае наши бы походу дела облажались, Евро 2016 тому пример. У нас чем проще соперники и условия для выхода, тем хуже выстепления
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APchelov
1528540543
Ну так они же не на время, как в плаваньи или беге, соревноваться будут. Так что сила группы будет оцениваться уже в плей-офф
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zigbert
1528546716
От фактов никуда не денешься - пока мы слабейшие.
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