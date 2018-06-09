У сборной России самая слабая группа на ЧМ-2018 по версии ФИФА

ФИФА составила рейтинг сложности групп на чемпионате мира-2018, исходя из опубликованного ранее списка сильнейших команд по версии организации.

Сборная России попала в самый простой квартет на турнире. Средний рейтинг команд в группе А, в которой также находятся Саудовская Аравия, Египет и Уругвай, составил 49 баллов.

«Россия имеет самый низкий рейтинг среди всех команд на ЧМ-2018 ― в первую очередь из-за того, что она не принимала участия в отборочном турнире. В свою очередь лучшая команда этой группы ― Уругвай ― занимает всего 14-ю позицию в мировом рейтинге, так что группа А неслучайно имеет самый низкий средний рейтинг», – говорится в заявлении ФИФА.

Самой сложной названа группа E, в которой выступят сборные Бразилии (2-е место в рейтинге ФИФА), Швейцарии (6), Коста-Рики (23) и Сербии (34).