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  • Сборная России заняла 70-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд

Сборная России заняла 70-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд

7 июня 2018, 11:49
37

Опубликован рейтинг ФИФА сборных команд перед стартом чемпионата мира-2018.

Россия занимает в нем 70-е место, что является новым антирекордом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле этого года, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1 (1). Германия – 1544

2 (2). Бразилия – 1431

3 (3). Бельгия – 1298

4 (4). Португалия – 1274

5 (5). Аргентина (0)

6 (6). Швейцария (0)

7 (7). Франция (0)

8 (10). Польша (+2)

9 (9). Чили (0)

10 (8). Испания (-2).

14 (17). Уругвай

45 (46). Египет

67 (67). Саудовская Аравия

70 (66). Россия.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия
Комментарии (37)
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AZ
1528361897
Вот мы к началу ЧМ и оказываемся на последнем месте.... Молодца Саламыч) К успеху команду ведет!
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Обер-КанцлерЪ
1528362307
Вот наглядно видна работа дебила усатого. 2 года уничтожения сборной.
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Shogun
1528362545
Черчесов молодец, давай дальше под 100ку и как раз Мальта с Фарерами недалеко
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ArReal
1528362563
даёшь выход из сотни!!!!!
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xapaycm
1528362588
В этот раз рейтинг объективно отражает состояние сборной и её возможности.
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ALeX-161-rus
1528362785
71-Македония 72-Сальвадор 73-Сирия Выбирайте,в какую из этих стран сослать Мутко с Черчесовым?))
Ответить
Мары
1528364322
Меня мучают странные сомнения. Не засланный ли наш главный Черчесов ?
Ответить
OfaZavr
1528365013
да уж, но с тем кто "тренирует" и неудивительно, это еще не предел.
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amazonaws
1528367165
Рейтинг ФИФА - политически АНГАЖИРОВАН. На него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной. Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году! Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков. Это политические игры некоторых чиновников ФИФА! А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание. Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!
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vladimir-7
1528371202
Достойного места достигла сборная РФ, это заслуга тандема Мудко и Черчесова. Ждём дальнейшего роста этой цифры до 80 и выше при продолжении вашего руководства.
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