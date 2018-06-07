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    Сборная России заняла 70-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд

    Опубликован рейтинг ФИФА сборных команд перед стартом чемпионата мира-2018.

    Россия занимает в нем 70-е место, что является новым антирекордом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле этого года, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).

    Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1 (1). Германия – 1544

    2 (2). Бразилия – 1431

    3 (3). Бельгия – 1298

    4 (4). Португалия – 1274

    5 (5). Аргентина (0)

    6 (6). Швейцария (0)

    7 (7). Франция (0)

    8 (10). Польша (+2)

    9 (9). Чили (0)

    10 (8). Испания (-2).

    14 (17). Уругвай

    45 (46). Египет

    67 (67). Саудовская Аравия

    70 (66). Россия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2018 11:49
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    Комментарии38
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 12:25

      Ниже некуда.

      1
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 7 июня 2018, 19:13

      Наконец-то нас поставили на то место, которое заслуживаем своей игрой... Наверное не многие сразу найдут этот экзотический Кот-д’Ивуар на карте Мира... то ли ещё будет...Не так ли, уссач?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 июня 2018, 15:58

      Дно пробито, ищем новое...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июня 2018, 14:33

      Достойного места достигла сборная РФ, это заслуга тандема
      Мудко и Черчесова. Ждём дальнейшего роста этой цифры до
      80 и выше при продолжении вашего руководства.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 7 июня 2018, 14:20

      Дна ещё не достигли.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +644

      кран 7 июня 2018, 13:51

      Отборочные матчи к ЧЕ20 зато будут интересными...
      В какой мы там корзине будем 4 или 5 ?!? )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 7 июня 2018, 13:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Рейтинг ФИФА - политически АНГАЖИРОВАН.
      На него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной.
      Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году!
      Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков.
      Это политические игры некоторых чиновников ФИФА!
      А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание.
      Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!

      -7
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > amazonaws 7 июня 2018, 13:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иди проспись старый и ты единственный маразматик веришь в заговор против России олигофрен, как ничто виноваты американцы и он всех купили

      -27
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      ...
      Рейтинг: +461

      red_blue_fury > amazonaws 7 июня 2018, 13:43

      Виталий Леонтьевич, это вы??? О_О

      2
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      Рейтинг: +644

      кран 7 июня 2018, 13:12

      Да фиг с ним с этим рейтингом, можно было с Сан -Марино 10 матчей сыграть и были бы в первой 20...
      Игры нет никакой!!! Как-будто впервые друг друга видят!!! Кошмар!!!

      3
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      Рейтинг: +49

      ot vinta 7 июня 2018, 13:08

      Вот на фига нам этот чемпионат , угрохали более 600 миллиардов !!!! Лучше бы ветеранам и детям помогли !!!! А сборная - компашка 3,14здюков - миллионеров , которым насрать и на футбол , и на болельщиков !!!

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      Рейтинг: +10

      Внимательный-2 > ot vinta 7 июня 2018, 19:18

      600 миллиардов разделить на 27 миллионов детей и 42 миллиона пенсионеров получается примерно по 8 с гаком тысяч рублей. Вычтите из этой суммы заведение персональных счетов каждому, оплату банковских работников, работников собеса и т.д. - по косарю каждому достанется. Гигантская нажива! И правильно, нафига нам этот чемпионат? На косарь ведь столько всего купить можно )

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      Рейтинг: +211

      Ricco76"" 7 июня 2018, 12:54

      О каких амбициях можно говорить...разве что все игры дома))

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