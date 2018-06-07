Сборная России заняла 70-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд

Опубликован рейтинг ФИФА сборных команд перед стартом чемпионата мира-2018.

Россия занимает в нем 70-е место, что является новым антирекордом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле этого года, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1 (1). Германия – 1544

2 (2). Бразилия – 1431

3 (3). Бельгия – 1298

4 (4). Португалия – 1274

5 (5). Аргентина (0)

6 (6). Швейцария (0)

7 (7). Франция (0)

8 (10). Польша (+2)

9 (9). Чили (0)

10 (8). Испания (-2).

14 (17). Уругвай

45 (46). Египет

67 (67). Саудовская Аравия

70 (66). Россия.