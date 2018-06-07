Сборная России заняла 70-е место в рейтинге ФИФА. Это антирекорд

Опубликован рейтинг ФИФА сборных команд перед стартом чемпионата мира-2018.
Россия занимает в нем 70-е место, что является новым антирекордом. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в апреле этого года, когда россияне опустились на 66-ю позицию. В новом рейтинге команда Станислава Черчесова пропустила вперед сборные Кот-Д'Ивуара (+1 позиция) и Гвинеи (+2).
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1 (1). Германия – 1544
2 (2). Бразилия – 1431
3 (3). Бельгия – 1298
4 (4). Португалия – 1274
5 (5). Аргентина (0)
6 (6). Швейцария (0)
7 (7). Франция (0)
8 (10). Польша (+2)
9 (9). Чили (0)
10 (8). Испания (-2).
14 (17). Уругвай
45 (46). Египет
67 (67). Саудовская Аравия
70 (66). Россия.
Источник: Бомбардир.ру