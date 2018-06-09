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  • Белоруков: «Амкара» больше нет. Пришла смс-ка от администратора: «Ищите новые команды»

Белоруков: «Амкара» больше нет. Пришла смс-ка от администратора: «Ищите новые команды»

9 июня 2018, 00:24
15

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков подтвердил, что клуб прекращает свое существование. По словам игрока, решение о закрытии пермской команды уже принято.

─ Сегодня пришла смс-ка от администратора: «Ищите себе новые команды». Видимо, в ближайшее время президент клуба сделает официальное заявление. Очень жаль, что в Перми больше не будет большого футбола.

─ Футболисты защищены контрактами?

─ Сложно сказать. Если нет команды, то и контрактов, получается, тоже нет. Хотя, конечно, надеемся, что руководство свои обязательства выполнит: обслуживающий персонал и футболисты свою работу сделали. У всех семьи, свои заработанные деньги хочется вернуть.

─ В РФС утверждают, что окончательное решение отложено.

─ Может быть, но, насколько я понимаю, все уже решено: «Амкара» больше нет. «Звезда»? Пока такого клуба тоже не существует. Да и не знаю, как «Амкар» и «Звезда» соприкасаются друг с другом. Одно хорошо ─ мы, футболисты, честны перед болельщиками. Все, что от нас зависело, мы сделали: по спортивному принципу команда осталась в Премьер-лиге. Остальное на совести власть имущих.

─ Состоится ли итоговое собрание у персонала и футболистов?

─ Не знаю, пока нам об этом не объявляли.

─ По ходу сезона были предпосылки к такой развязке?

─ Нет. Последний раз, когда общались с президентом Геннадием Шиловым, перед нами была поставлена задача сохранить место в классе сильнейших. Больше мы с ним не виделись.

─ Какова позиция других футболистов?

─ Мы переписываемся, общаемся, делимся информацией. На наши вопросы никто не отвечал, в курс дела никто не вводил, новости узнавали в основном из прессы. Безусловно, все переживают за семьи, детей, родственников и свое будущее. Повторюсь, все, что от нас, футболистов, зависело, мы сделали.

«Амкар» умер

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Белоруков Дмитрий
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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woyser
1528499341
Смс-ка б...ь! В живую в лицо этим ворам слабо сказать игрокам, что да как. И так везде.
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Drezden85
1528514941
Ни он первый ни он последний, к сожалению.......
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ДАША Д
1528515944
Просто когда все в порядке копить надо, тогда и не надо будет переживать когда зарплату не платят.
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amazonaws
1528517561
Ура! Амкар умер, да здравствует Звезда! Надежда на чудо и финансовое ВОСКРЕСЕНИЕ Амкара. Шансов МАЛО. С каждым днём они СТРЕМЯТСЯ к нулю! Пусть пермские болельщики не горюют! Не их вина, что Амкар приказал "долго жить"! Все эти годы Амкар еле-еле сводил финансовые концы с концами и вот источник ИССЯК и денег больше - НЕТ! А на НЕТ и Амкара - НЕТ! А что есть? А есть Звезда! Вот пусть она и продолжает историю славных страниц Амкара! Равнение на Звезду! Желаем ей успешно выступать в лиге! Вперёд Звезда!
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Denis SPb
1528518227
Пришла смс.... Нет уважения к людям...
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ФанатОтБога
1528523765
Кто следующий? Енисей? И все..
Ответить
Берёза В.
1528526449
Официально когда скажут тогда всё , а смс не надо верить )
Ответить
OfaZavr
1528528505
вместо того чтобы собрать команду и все сказать как есть они рассылают смс-ки.
Ответить
iBragim2102
1528538443
13 июня РФС будет принимать решения, непонятно откуда это смска.
Ответить
zigbert
1528545265
Распадается самобытная команда и никому нет дела и спросить не с кого.
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