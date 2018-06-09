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    Белоруков: «Амкара» больше нет. Пришла смс-ка от администратора: «Ищите новые команды»

    Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков подтвердил, что клуб прекращает свое существование. По словам игрока, решение о закрытии пермской команды уже принято.

    ─ Сегодня пришла смс-ка от администратора: «Ищите себе новые команды». Видимо, в ближайшее время президент клуба сделает официальное заявление. Очень жаль, что в Перми больше не будет большого футбола.

    ─ Футболисты защищены контрактами?

    ─ Сложно сказать. Если нет команды, то и контрактов, получается, тоже нет. Хотя, конечно, надеемся, что руководство свои обязательства выполнит: обслуживающий персонал и футболисты свою работу сделали. У всех семьи, свои заработанные деньги хочется вернуть.

    ─ В РФС утверждают, что окончательное решение отложено.

    ─ Может быть, но, насколько я понимаю, все уже решено: «Амкара» больше нет. «Звезда»? Пока такого клуба тоже не существует. Да и не знаю, как «Амкар» и «Звезда» соприкасаются друг с другом. Одно хорошо ─ мы, футболисты, честны перед болельщиками. Все, что от нас зависело, мы сделали: по спортивному принципу команда осталась в Премьер-лиге. Остальное на совести власть имущих.

    ─ Состоится ли итоговое собрание у персонала и футболистов?

    ─ Не знаю, пока нам об этом не объявляли.

    ─ По ходу сезона были предпосылки к такой развязке?

    ─ Нет. Последний раз, когда общались с президентом Геннадием Шиловым, перед нами была поставлена задача сохранить место в классе сильнейших. Больше мы с ним не виделись.

    ─ Какова позиция других футболистов?

    ─ Мы переписываемся, общаемся, делимся информацией. На наши вопросы никто не отвечал, в курс дела никто не вводил, новости узнавали в основном из прессы. Безусловно, все переживают за семьи, детей, родственников и свое будущее. Повторюсь, все, что от нас, футболистов, зависело, мы сделали.

    «Амкар» умер

    Источник: «Спорт день за днем»

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    09.06.2018 00:24
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 9 июня 2018, 14:54

      Распадается самобытная команда и никому нет дела и спросить не с кого.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 9 июня 2018, 13:00

      13 июня РФС будет принимать решения, непонятно откуда это смска.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июня 2018, 10:15

      вместо того чтобы собрать команду и все сказать как есть они рассылают смс-ки.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > OfaZavr 9 июня 2018, 11:35

      с игроками Амкара поступили как с тряпкой - вытерли ноги и выбросили...очень некрасиво...(

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 9 июня 2018, 09:40

      Официально когда скажут тогда всё , а смс не надо верить )

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 9 июня 2018, 08:56

      Кто следующий? Енисей? И все..

      0
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 9 июня 2018, 07:23

      Пришла смс.... Нет уважения к людям...

      1
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 9 июня 2018, 07:12

      Ура! Амкар умер, да здравствует Звезда!
      Надежда на чудо и финансовое ВОСКРЕСЕНИЕ Амкара.
      Шансов МАЛО.
      С каждым днём они СТРЕМЯТСЯ к нулю!
      Пусть пермские болельщики не горюют!
      Не их вина, что Амкар приказал "долго жить"!
      Все эти годы Амкар еле-еле сводил финансовые концы с концами и вот источник ИССЯК и денег больше - НЕТ!
      А на НЕТ и Амкара - НЕТ!
      А что есть?
      А есть Звезда!
      Вот пусть она и продолжает историю славных страниц Амкара!
      Равнение на Звезду!
      Желаем ей успешно выступать в лиге!
      Вперёд Звезда!

      1
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 9 июня 2018, 06:45

      Просто когда все в порядке копить надо, тогда и не надо будет переживать когда зарплату не платят.

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 9 июня 2018, 06:29

      Ни он первый ни он последний, к сожалению.......

      0
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      Рейтинг: +198

      ded-53 9 июня 2018, 06:19

      Жалко, хорошая команда

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