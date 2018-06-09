Белоруков: «Амкара» больше нет. Пришла смс-ка от администратора: «Ищите новые команды»

Защитник «Амкара» Дмитрий Белоруков подтвердил, что клуб прекращает свое существование. По словам игрока, решение о закрытии пермской команды уже принято.

─ Сегодня пришла смс-ка от администратора: «Ищите себе новые команды». Видимо, в ближайшее время президент клуба сделает официальное заявление. Очень жаль, что в Перми больше не будет большого футбола.

─ Футболисты защищены контрактами?

─ Сложно сказать. Если нет команды, то и контрактов, получается, тоже нет. Хотя, конечно, надеемся, что руководство свои обязательства выполнит: обслуживающий персонал и футболисты свою работу сделали. У всех семьи, свои заработанные деньги хочется вернуть.

─ В РФС утверждают, что окончательное решение отложено.

─ Может быть, но, насколько я понимаю, все уже решено: «Амкара» больше нет. «Звезда»? Пока такого клуба тоже не существует. Да и не знаю, как «Амкар» и «Звезда» соприкасаются друг с другом. Одно хорошо ─ мы, футболисты, честны перед болельщиками. Все, что от нас зависело, мы сделали: по спортивному принципу команда осталась в Премьер-лиге. Остальное на совести власть имущих.

─ Состоится ли итоговое собрание у персонала и футболистов?

─ Не знаю, пока нам об этом не объявляли.

─ По ходу сезона были предпосылки к такой развязке?

─ Нет. Последний раз, когда общались с президентом Геннадием Шиловым, перед нами была поставлена задача сохранить место в классе сильнейших. Больше мы с ним не виделись.

─ Какова позиция других футболистов?

─ Мы переписываемся, общаемся, делимся информацией. На наши вопросы никто не отвечал, в курс дела никто не вводил, новости узнавали в основном из прессы. Безусловно, все переживают за семьи, детей, родственников и свое будущее. Повторюсь, все, что от нас, футболистов, зависело, мы сделали.

«Амкар» умер