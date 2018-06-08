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    Яя Туре начал переговоры с «Вест Хэмом»

    Полузащитник Яя Туре, который после завершения предыдущего сезона покинул «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в составе «Вест Хэма».

    35-летний ивуариец имеет статус свободного агента. Его представитель уже ведет переговоры с лондонским клубом, который в межсезонье возглавил Мануэль Пеллегрини. Чилийский специалист работал с хавбеком в «Манчестер Сити».

    Сообщается, что «Вест Хэм» на данный момент работает над снижением зарплаты игрока, которая в составе «горожан» составляла 220 тысяч фунтов в неделю. Переговоры продолжаются.

    Источник: Daily Mail

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    08.06.2018 07:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      baltica 8 июня 2018, 09:48

      Раза в три сбросить нужно...

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