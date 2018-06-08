Яя Туре начал переговоры с «Вест Хэмом»

Полузащитник Яя Туре, который после завершения предыдущего сезона покинул «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в составе «Вест Хэма».

35-летний ивуариец имеет статус свободного агента. Его представитель уже ведет переговоры с лондонским клубом, который в межсезонье возглавил Мануэль Пеллегрини. Чилийский специалист работал с хавбеком в «Манчестер Сити».

Сообщается, что «Вест Хэм» на данный момент работает над снижением зарплаты игрока, которая в составе «горожан» составляла 220 тысяч фунтов в неделю. Переговоры продолжаются.