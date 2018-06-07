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  • Капитан «Амкара»: «Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Губернатор отвернулся от команды»

Капитан «Амкара»: «Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Губернатор отвернулся от команды»

7 июня 2018, 16:47
5

Капитан «Амкара» Петар Занев рассказал об обстановке внутри клуба. Ранее сообщалось, что пермская команда может объявить о банкротстве.

«Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Руководство на связь не выходит. С тренерским штабом общаться не можем, у них такая же ситуация. У Вадима Евсеева 30 мая закончился контракт. Насколько знаю, ему его будущее тоже неизвестно. Президент сказал, что у нас есть свой хороший тренер и он будет продолжать работать с командой, но новый контракт никто не предложил.

Мы наше дело сделали — оставили команду в Премьер-лиге. Ребята большие молодцы, терпели. Мы играли почти три месяца без зарплат. Молодцы и футболисты, и тренерский штаб, и администрация. Им тоже тяжело. У них и так небольшие зарплаты, а они их еще и по три месяца не получают.

Раньше у «Амкара» тоже были проблемы, но деньги отдавали. Приходили в раздевалку, общались и давали обещания. Сейчас у нас беспокойство, потому что никто ничего не говорит.

До меня дошла информация, что губернатор отвернулся от команды. Год назад он говорил, что бюджет сохранится, а теперь собирается делать команду во второй лиге. Дадут меньше денег, но футбол в Перми останется. Но я не понимаю, зачем забивать команду в Премьер-лиге ради клуба во втором дивизионе.

У команды большие долги. Это очень обидно. Мы хотим, чтобы команда осталась. Думаю, долги отдадут, если «Амкар» продолжит существование. У нас самый маленький бюджет в лиге и задолженности в сумме не такие большие. Их легко можно закрыть. Главный вопрос сейчас — что будет с клубом. Будем ли мы жить дальше? А по отношению администрации и новостям непонятно, что думать. Наш президент — последний человек, который может что-то сделать, но он не выходит на связь. Перед чемпионатом мира это очень плохая реклама российского футбола.

Половина игроков, у которых заканчиваются контракты, остаются на улице. Остальная половина вообще ничего не понимает. Если бы нам сказали, что «Амкар» прекращает существование, мы хотя бы искали варианты. А сейчас команда вроде есть, а ничего хорошего.

Мы надеемся, что команда останется и все будет хорошо. Просто надо, чтобы люди приняли это близко к сердцу. «Тосно» уже затопили, «Амкар» не должен быть следующим», — заявил Занев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Занев Петар
Комментарии (5)
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ArReal
1528384010
Да кому Вы нужны с такой игрой!?
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Gazzaev_Pyos
1528400970
За 30к рублей не хотим играть? Ну и ху* на вас!
Ответить
alikatos
1528404077
Губернатора наверно звать Азамат Мусагалиев...)))
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Супервайзер
1528446111
А кому сейчас, кроме Зенита, легко с деньгами? Экономика-то еле пукает несмотря на все оптимистические прогнозы.
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zigbert
1528455176
Печальная судьба Амкара, не последняя точка.
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