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    Капитан «Амкара»: «Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Губернатор отвернулся от команды»

    Капитан «Амкара» Петар Занев рассказал об обстановке внутри клуба. Ранее сообщалось, что пермская команда может объявить о банкротстве.

    «Мы молчим, но с каждым днем все хуже и хуже. Руководство на связь не выходит. С тренерским штабом общаться не можем, у них такая же ситуация. У Вадима Евсеева 30 мая закончился контракт. Насколько знаю, ему его будущее тоже неизвестно. Президент сказал, что у нас есть свой хороший тренер и он будет продолжать работать с командой, но новый контракт никто не предложил.

    Мы наше дело сделали — оставили команду в Премьер-лиге. Ребята большие молодцы, терпели. Мы играли почти три месяца без зарплат. Молодцы и футболисты, и тренерский штаб, и администрация. Им тоже тяжело. У них и так небольшие зарплаты, а они их еще и по три месяца не получают.

    Раньше у «Амкара» тоже были проблемы, но деньги отдавали. Приходили в раздевалку, общались и давали обещания. Сейчас у нас беспокойство, потому что никто ничего не говорит.

    До меня дошла информация, что губернатор отвернулся от команды. Год назад он говорил, что бюджет сохранится, а теперь собирается делать команду во второй лиге. Дадут меньше денег, но футбол в Перми останется. Но я не понимаю, зачем забивать команду в Премьер-лиге ради клуба во втором дивизионе.

    У команды большие долги. Это очень обидно. Мы хотим, чтобы команда осталась. Думаю, долги отдадут, если «Амкар» продолжит существование. У нас самый маленький бюджет в лиге и задолженности в сумме не такие большие. Их легко можно закрыть. Главный вопрос сейчас — что будет с клубом. Будем ли мы жить дальше? А по отношению администрации и новостям непонятно, что думать. Наш президент — последний человек, который может что-то сделать, но он не выходит на связь. Перед чемпионатом мира это очень плохая реклама российского футбола.

    Половина игроков, у которых заканчиваются контракты, остаются на улице. Остальная половина вообще ничего не понимает. Если бы нам сказали, что «Амкар» прекращает существование, мы хотя бы искали варианты. А сейчас команда вроде есть, а ничего хорошего.

    Мы надеемся, что команда останется и все будет хорошо. Просто надо, чтобы люди приняли это близко к сердцу. «Тосно» уже затопили, «Амкар» не должен быть следующим», — заявил Занев.

    Источник: Sport24

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    07.06.2018 16:47
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 13:52

      Печальная судьба Амкара, не последняя точка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 8 июня 2018, 11:21

      А кому сейчас, кроме Зенита, легко с деньгами? Экономика-то еле пукает несмотря на все оптимистические прогнозы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +90

      alikatos 7 июня 2018, 23:41

      Губернатора наверно звать Азамат Мусагалиев...)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 7 июня 2018, 22:49

      За 30к рублей не хотим играть? Ну и ху* на вас!

      0
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 18:06

      Да кому Вы нужны с такой игрой!?

      0
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