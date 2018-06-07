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  • Силкин: «Не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее сборной России»

Силкин: «Не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее сборной России»

7 июня 2018, 07:33
28

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сборной России не хватает настоящего лидера команды.

«Хочется, чтобы в главной команде страны были собраны все сильнейшие футболисты. Сейчас этого не происходит. Например, в команде нет Денисова – по не совсем объективным и игровым причинам. Хотя я думаю, именно этот футболист мог бы взять на себя роль лидера.

Акинфеев – очень опытный футболист, но выводы по его игре делать преждевременно. Вообще никого не стоит оценивать по контрольным матчам, они не отображают реальной картины.

Какие-то оценки и выводы по игре сборной России можно будет делать только по результатам игр чемпионата мира. Лично я не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее нашей команды на турнире», – заявил Силкин.

Россия откроет чемпионат мира-2018 14 июня матчем с командой Саудовской Аравии.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Акинфеев Игорь Силкин Сергей
Комментарии (28)
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Старикан
1528347036
"Вообще никого не стоит оценивать по контрольным матчам, они не отображают реальной картины"- очень интересная логика... А что они отображают? А зачем тогда они проводятся? Играли бы с чистого листа: и травм бы не было, и отдохнувшие были, и денег сэкономили бы... И самое главное, что и результат на ЧМ был бы такой же!
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alex1951
1528349121
Силкин,вы себя не спрашивали ,почему вы бывший тренер? Если - нет,то задайтесь этим вопросом..... Футбольный тренер ,прежде всего реалист, А не фантазер и сказочник... Это мы,любители,можем ляпнуть шо угодно,с нас не спросят....
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подсечкин
1528349225
Это вы ещё не видели паники!Паника будет на поле,где наших черепах будут раскатывать,вот в их рядах и в высшей власти будет паника.Все газеты,телевидение,инет будут забиты блогами,да как же так,да мы,да вы,да что это такое! Когда у нас будет сборная? Всё это мы увидим и услышим!
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Blossiya
1528350028
Ну я тоже иногда верю в чудеса. Воспитывались же мы на сказке "По щучьему велению, по моему хотению")))
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подсечкин
1528352252
Единственного парня которого уважаю-это наш вратарь И.Акинфеев! По началу у меня на сборную за игры было раздражение,после очередных проигрышей появилась злость,а сейчас испытываю только жгучую ненависть и зачем нам такая сборная? Футбол должен приносить людям радость,пусть и проигрыш будет,но от красивой,надёжной,слаженной игры получаешь удовольствие!
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3a zenit
1528352568
п и зды все получат потом,от мудку до этих верующих говорунов.
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bolela_16
1528353296
Все ок!. Посмотрим три матча наших инвалидов и лучшие команды планеты, отметим и забудем, что у нас футбол ЕСТЬ!!! Спасибо Мутко и К.
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Alemann
1528359120
Так и мы с оптимизмом. Три игры они там точно проведут.
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sprint5
1528361169
надежда остается до последнего
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юрий николаевич
1528374389
Силкин ты сам себя слышишь? этим выводом он ставишь под сомнение мнение большинства россиян, как будто они ВСЕ слепы и глухи, а только отдельные личности "патриоты"и оптимисты, оптимисты бывают разные, одни которые видят нечто черное и говорят что это черное и надо его перекрасить, это оптимист-реалист а есть которые видят черное но говорят это сейчас оно черное а потом может стать белым, это оптимист-дебил.
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