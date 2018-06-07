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    Силкин: «Не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее сборной России»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сборной России не хватает настоящего лидера команды.

    «Хочется, чтобы в главной команде страны были собраны все сильнейшие футболисты. Сейчас этого не происходит. Например, в команде нет Денисова – по не совсем объективным и игровым причинам. Хотя я думаю, именно этот футболист мог бы взять на себя роль лидера.

    Акинфеев – очень опытный футболист, но выводы по его игре делать преждевременно. Вообще никого не стоит оценивать по контрольным матчам, они не отображают реальной картины.

    Какие-то оценки и выводы по игре сборной России можно будет делать только по результатам игр чемпионата мира. Лично я не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее нашей команды на турнире», – заявил Силкин.

    Россия откроет чемпионат мира-2018 14 июня матчем с командой Саудовской Аравии.

    Источник: Известия

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    07.06.2018 07:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 11:32

      Да в нашей команде не хватает лидера.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 7 июня 2018, 18:41

      Я тоже не разделяю всеобщей паники. Минимум очко с Саудией мы возьмем, а если повезет, то и с Египтом. Двух очков хватит для почетного третьего места в группе.

      1
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      Рейтинг: +361

      sergan113 > komarinskiy 7 июня 2018, 19:20

      нам бы свое очко сохранить

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 7 июня 2018, 15:26

      Силкин ты сам себя слышишь? этим выводом он ставишь под сомнение мнение большинства россиян, как будто они ВСЕ слепы и глухи, а только отдельные личности "патриоты"и оптимисты, оптимисты бывают разные, одни которые видят нечто черное и говорят что это черное и надо его перекрасить, это оптимист-реалист а есть которые видят черное но говорят это сейчас оно черное а потом может стать белым, это оптимист-дебил.

      2
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      Рейтинг: +4681

      Викос 7 июня 2018, 12:07

      Выйдут из группы и то хлеб.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 7 июня 2018, 11:46

      надежда остается до последнего

      2
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 7 июня 2018, 11:14

      "наивный чукотский парень"...

      1
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      Рейтинг: +468

      Alemann 7 июня 2018, 11:12

      Так и мы с оптимизмом. Три игры они там точно проведут.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 июня 2018, 10:13

      Согласен, нельзя огульно обвинять сборную, за то чего она ещё не совершила, сборная такая какая она есть, вот сыграют в группе, тогда и сделаем выводы, сей час уже все равно криками и паникой ничего не изменить. По мне, так я тоже думаю что сыграют достойно и выйдут из группы, ИМХО.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 7 июня 2018, 10:11

      Акинфеева мы привыкли судить по ключевым матчам.

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 7 июня 2018, 09:54

      Паники нет, потому что привыкли и ожидание подъёма команды затянулось... Представить не могу когда сборная дотянется до уровня команды 80-х, начала 90-х хотя бы...

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