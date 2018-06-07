Силкин: «Не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее сборной России»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что сборной России не хватает настоящего лидера команды.

«Хочется, чтобы в главной команде страны были собраны все сильнейшие футболисты. Сейчас этого не происходит. Например, в команде нет Денисова – по не совсем объективным и игровым причинам. Хотя я думаю, именно этот футболист мог бы взять на себя роль лидера.

Акинфеев – очень опытный футболист, но выводы по его игре делать преждевременно. Вообще никого не стоит оценивать по контрольным матчам, они не отображают реальной картины.

Какие-то оценки и выводы по игре сборной России можно будет делать только по результатам игр чемпионата мира. Лично я не разделяю всеобщей паники и с оптимизмом смотрю в будущее нашей команды на турнире», – заявил Силкин.

Россия откроет чемпионат мира-2018 14 июня матчем с командой Саудовской Аравии.