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  • Колосков – о выступлении России на ЧМ-2018: «Мы православные, и наша судьба – верить»

Колосков – о выступлении России на ЧМ-2018: «Мы православные, и наша судьба – верить»

6 июня 2018, 22:30
20

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Экс-функционер призвал верить.

«Кто-то недавно сказал: мы – православные люди, и наша судьба – это верить. Так что давайте верить. Я, например, по-прежнему убежден, что нам по силам выйти из группы. И я такой не один. Давайте вместе в это верить», – сказал Колосков.

Наша команда начнет турнир 14 июня.

Веры в сборную России – ноль. Мы спросили у всех

Сборная сыграла привычно плохо. Как это достало

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Россия
Комментарии (20)
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РМЗ
1528314461
Тупее я не чего не слышал. Во имя христа проиграем всем, даже самим себе. Не чему хорошему астодораксальная церковь не учит
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nemolod
1528316320
У моей ныне покойной учительницы математики,когда возникали сомнения в правильности решения той или иной задачи,на слуху была любимая поговорка: "Верю,верю всякому зверю-и ужу и ежу,а вам - погожу! " Поэтому и хочется верить,да что-то пока не верится!
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rammax fcsm
1528319548
мракобес шизонутый.....
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la verdad
1528319707
Православный коммунист :)))
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Viper for CSKA
1528338373
Наконец-то нам объяснили, как наша система работает: никакой подготовки, разработки стратегий и планов, адекватной оценки происходящего. Главное верить, тогда с Божьей помощью чудо накличем - принцип работы РФС. Ну хоть православные они там, а не сатанисты ( хотя исходя из их поступков, складывается иное мнение)
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paracetamol
1528340579
Во что верить, в эту шайку бездарей и лентяев? Поп нашелся, мля, с шайкой таких же иермонахов-захребетников.
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BRO_football
1528340886
Ага, умом Россию не понять - в Россию можно только верить
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kykyi
1528342108
Откровенно, по крайней мере. Типа: Мы будем врать и воровать, а Вам нужно надеяться и верить. Совсем обнаглели. Православнутый вор и лгун.
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Путник 13
1528352420
Зачем вспоминать о еврейской религии ..когда у русских были свои замечательные языческие боги ..???
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OfaZavr
1528356038
когда игры у сборной нет, вообще ничего нет, тогда и аргументов чтобы верить тоже нет.
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