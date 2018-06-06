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    Колосков – о выступлении России на ЧМ-2018: «Мы православные, и наша судьба – верить»

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Экс-функционер призвал верить.

    «Кто-то недавно сказал: мы – православные люди, и наша судьба – это верить. Так что давайте верить. Я, например, по-прежнему убежден, что нам по силам выйти из группы. И я такой не один. Давайте вместе в это верить», – сказал Колосков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.06.2018 22:30
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 8 июня 2018, 10:15

      Болеть будем а вот вера уже давно подорвана.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июня 2018, 15:13

      вас таких трое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +52

      подсечкин 7 июня 2018, 15:12

      Если играть не умеют и не думают играть,а пришли по ,быстрому срубить бабла,
      пусть они себе хоть лоб об пол в церкви расшибут,из них ничего не выйдет!
      Я понимаю Криштиану Рональдо,что он просит прибавления зарплаты,но как он пашет на поле,мировой игрок,позавидуешь,что пас ,что финт,что удар, заглядение!
      А наши с деревянными ногами просят денег,как Рональдо,а играют,как...............!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      Smithy 7 июня 2018, 12:27

      У меня слов просто нет. Православие головного мозга...

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 10:20

      когда игры у сборной нет, вообще ничего нет, тогда и аргументов чтобы верить тоже нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 7 июня 2018, 09:20

      Зачем вспоминать о еврейской религии ..когда у русских были свои замечательные языческие боги ..???

      4
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 7 июня 2018, 08:33

      Вера не должна быть фанатичной. Должно быть какое-то обоснование вере в лучшее

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 июня 2018, 06:28

      Откровенно, по крайней мере. Типа: Мы будем врать и воровать, а Вам нужно надеяться и верить. Совсем обнаглели.
      Православнутый вор и лгун.

      8
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 июня 2018, 06:08

      Ага, умом Россию не понять - в Россию можно только верить

      2
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      Рейтинг: +17774

      paracetamol 7 июня 2018, 06:02

      Во что верить, в эту шайку бездарей и лентяев? Поп нашелся, мля, с шайкой таких же иермонахов-захребетников.

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