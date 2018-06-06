Колосков – о выступлении России на ЧМ-2018: «Мы православные, и наша судьба – верить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от чемпионата мира-2018 в контексте выступления сборной России. Экс-функционер призвал верить.

«Кто-то недавно сказал: мы – православные люди, и наша судьба – это верить. Так что давайте верить. Я, например, по-прежнему убежден, что нам по силам выйти из группы. И я такой не один. Давайте вместе в это верить», – сказал Колосков.

Наша команда начнет турнир 14 июня.

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