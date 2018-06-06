Экс-тренер «Спортинга» Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии

Мда, фанаты - "сила"...
Бывший главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш будет работать в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Стороны подписали двухгодичный контракт, в котором предусмотрена опция продления еще на один сезон.
«Аль-Хиляль» делегировал шесть игроков в заявку сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира-2018. Национальной команде предстоит открывать ЧМ-2018 матчем со сборной России, который состоится 14 июня.
Жезуш разорвал соглашение с португальским клубом после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба.
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— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) 5 июня 2018 г.