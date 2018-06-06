Экс-тренер «Спортинга» Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии

Бывший главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш будет работать в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Стороны подписали двухгодичный контракт, в котором предусмотрена опция продления еще на один сезон.

«Аль-Хиляль» делегировал шесть игроков в заявку сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира-2018. Национальной команде предстоит открывать ЧМ-2018 матчем со сборной России, который состоится 14 июня.

Жезуш разорвал соглашение с португальским клубом после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба.