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    Экс-тренер «Спортинга» Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии

    Бывший главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш будет работать в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Стороны подписали двухгодичный контракт, в котором предусмотрена опция продления еще на один сезон.

    «Аль-Хиляль» делегировал шесть игроков в заявку сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира-2018. Национальной команде предстоит открывать ЧМ-2018 матчем со сборной России, который состоится 14 июня.

    Жезуш разорвал соглашение с португальским клубом после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба.

    Источник: Twitter

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    06.06.2018 07:42
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