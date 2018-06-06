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Экс-тренер «Спортинга» Жезуш возглавил клуб из Саудовской Аравии

6 июня 2018, 07:42
1

Бывший главный тренер «Спортинга» Жорже Жезуш будет работать в клубе «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Стороны подписали двухгодичный контракт, в котором предусмотрена опция продления еще на один сезон.

«Аль-Хиляль» делегировал шесть игроков в заявку сборной Саудовской Аравии на чемпионат мира-2018. Национальной команде предстоит открывать ЧМ-2018 матчем со сборной России, который состоится 14 июня.

Жезуш разорвал соглашение с португальским клубом после инцидента с нападением на команду со стороны фанатов, в котором подозревается президент клуба.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Португалия. Примейра Спортинг Аль-Хиляль Жезуш Жорже
Комментарии (1)
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Danish Dynamite
1528265436
Мда, фанаты - "сила"...
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