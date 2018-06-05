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    Андрей Федун: «Если у Карреры пойдут поражения, его «вынесут» трибуны. Руководству даже вмешиваться не придется»

    Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун считает, что удача благосклонна к главному тренеру команды Массимо Каррере. По его словам, в этом итальянца можно сравнить с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

    – В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?

    – И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в Премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера.

    Но если косяком пойдут поражения, его «вынесут» трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 12:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +451

      frizom 12 июня 2018, 18:34

      думаю что трибуны поддержат Массимо как и было год назад. ДА и руководство показывает полное доверие Массимо

      0
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      Рейтинг: +3254

      orech 8 июня 2018, 06:47

      Каррера на своем месте. Он предан Спартаку в отличии от некоторых.

      0
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      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 6 июня 2018, 09:37

      собственно он делает асе что бы удача от него не отвернулась, даже весь итальянский штаб отправил домой, хотя сам его набирал, это говорит о том что он ни за кого не держится так-же как и за игроков, что говорит о профессионализме тренера, для которого это успехи команды во главе всего, пожелание успехов в добром деле, если бы такие профессионалы были бы и других клубах чемпионат смотрелся бы поинтересней, а кивки на судейство которым оправдывают собственную несостоятельность, чего за Кареррой не наблюдалось, ВСЕ неудачи команды он приписывал на свой собственный просчет.

      2
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      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 5 июня 2018, 23:28

      А что был другой тренер у Федуна, который за два сезона выиграл золотые, бронзовые медали и вдобавок супер кубок? Не стоит разбрасываться такими специалистами и порядочными людьми. А вот конкретная помощь требуется, в том числе и работа с теми футболистами, которые не желают отрабатывать, получаемые миллионы.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 19:01

      Не хотелось бы думать о плохом, но пока Каррера олицетворяет все лучшее что нужно для болельщиков Спартака.

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 5 июня 2018, 18:54

      Массимо хорош. Лучшего нам не надо. А вот игроками хорошего класса неплохо бы разжиться.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:52

      надеюсь этого не произойдет, да и Массимо полюбили и зауважали почти все болельщики (даже других команд), пусть он и дальше ведет нашу команду!

      4
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 14:52

      Зачем вмешиваться туда, где всё работает ?

      4
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