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  • Андрей Федун: «Если у Карреры пойдут поражения, его «вынесут» трибуны. Руководству даже вмешиваться не придется»

Андрей Федун: «Если у Карреры пойдут поражения, его «вынесут» трибуны. Руководству даже вмешиваться не придется»

5 июня 2018, 12:59
8

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун считает, что удача благосклонна к главному тренеру команды Массимо Каррере. По его словам, в этом итальянца можно сравнить с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

– В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?

– И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в Премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера.

Но если косяком пойдут поражения, его «вынесут» трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (8)
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Мары
1528199533
Зачем вмешиваться туда, где всё работает ?
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OfaZavr
1528213926
надеюсь этого не произойдет, да и Массимо полюбили и зауважали почти все болельщики (даже других команд), пусть он и дальше ведет нашу команду!
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Супервайзер
1528214097
Массимо хорош. Лучшего нам не надо. А вот игроками хорошего класса неплохо бы разжиться.
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zigbert
1528214516
Не хотелось бы думать о плохом, но пока Каррера олицетворяет все лучшее что нужно для болельщиков Спартака.
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Spiridonovich
1528230483
А что был другой тренер у Федуна, который за два сезона выиграл золотые, бронзовые медали и вдобавок супер кубок? Не стоит разбрасываться такими специалистами и порядочными людьми. А вот конкретная помощь требуется, в том числе и работа с теми футболистами, которые не желают отрабатывать, получаемые миллионы.
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юрий николаевич
1528267046
собственно он делает асе что бы удача от него не отвернулась, даже весь итальянский штаб отправил домой, хотя сам его набирал, это говорит о том что он ни за кого не держится так-же как и за игроков, что говорит о профессионализме тренера, для которого это успехи команды во главе всего, пожелание успехов в добром деле, если бы такие профессионалы были бы и других клубах чемпионат смотрелся бы поинтересней, а кивки на судейство которым оправдывают собственную несостоятельность, чего за Кареррой не наблюдалось, ВСЕ неудачи команды он приписывал на свой собственный просчет.
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orech
1528429658
Каррера на своем месте. Он предан Спартаку в отличии от некоторых.
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frizom
1528817647
думаю что трибуны поддержат Массимо как и было год назад. ДА и руководство показывает полное доверие Массимо
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