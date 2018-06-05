Андрей Федун: «Если у Карреры пойдут поражения, его «вынесут» трибуны. Руководству даже вмешиваться не придется»

Член совета директоров «Спартака», генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун считает, что удача благосклонна к главному тренеру команды Массимо Каррере. По его словам, в этом итальянца можно сравнить с бывшим главным тренером «Реала» Зинедином Зиданом.

– В финансовом плане многое зависит от попадания красно-белых в группу Лиги чемпионов. А будущее Карреры?

– И от выступлений в квалификации, и, будем надеяться, в основной сетке, и в Премьер-лиге. Массимо с точки зрения фарта можно сравнивать с Зиданом – к обоим благосклонна удача. Если она от итальянца не отвернется, то было бы достаточно глупо отказываться от такого тренера.

Но если косяком пойдут поражения, его «вынесут» трибуны – руководству даже вмешиваться не придется. У спартаковских болельщиков от любви до ненависти – два матча. Как в одну сторону, так и в другую.