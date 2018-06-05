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  • «Амкар» пока не может договориться с инвесторами о переезде в Нижний Новгород или Калининград

«Амкар» пока не может договориться с инвесторами о переезде в Нижний Новгород или Калининград

5 июня 2018, 10:54
7

«Амкар» может сменить место прописки с Перми на Нижний Новгород или Калининград. На данный момент представители клуба не могут договориться с инвесторами по этому вопросу.

Пермский клуб в прошедшем сезоне испытывал серьезные проблемы с финансированием, что может стать толчком к переезду в другой город. В 2018 году краевыми властями «Амкару» было выделено 200 миллионов рублей, из которых 160 уже потрачено.

Сумма возможной сделки по продаже команды оценивается в 1 миллиард рублей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь
Комментарии (7)
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кузнецов артем
1528186009
пока пока Пермь
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vladimir-7
1528186564
Что от прописки деньги в клубе появятся? Если денег нет и негде их достать, то нужно продавать клуб.
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Drezden85
1528191236
А смысл вообще переезжать... Амкар такой доходный клуб чтобы его как бренд продавать? Как будто он собирает миллионы долларов за телетрансляции, за продажу атрибутики по всему миру...а рекламирует аж самого Путина наверное... Амкар это народная команда для Пермского края, существует она для жителей края. В другом регионе она такой не станет, и болеть за нее в другом городе так как в Перми уже никто не будет..... Те кто это затеяли не понимают всю значимость существования этой команды. Если в нее и инвестировать, то только в Перми. Хотите клубы в Нижнем и Калининграде, инвестируйте с умом в месные команды.
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Шумаххер
1528191648
Хоть бы не договорились
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DimaPermRegi
1528201180
Да никуда не уедем всё ровно должно быть
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zigbert
1528209527
Понятно что у Амкара проблемы с финансированием, но откуда появятся деньги в другом регионе?
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OfaZavr
1528212913
бред какой-то, как будто от переезда что-то глобально поменяется, уже вроде объявляли что это шутка, но продолжают обсуждать на полном серьезе.
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