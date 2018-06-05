«Амкар» пока не может договориться с инвесторами о переезде в Нижний Новгород или Калининград

«Амкар» может сменить место прописки с Перми на Нижний Новгород или Калининград. На данный момент представители клуба не могут договориться с инвесторами по этому вопросу.

Пермский клуб в прошедшем сезоне испытывал серьезные проблемы с финансированием, что может стать толчком к переезду в другой город. В 2018 году краевыми властями «Амкару» было выделено 200 миллионов рублей, из которых 160 уже потрачено.

Сумма возможной сделки по продаже команды оценивается в 1 миллиард рублей.