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    «Амкар» пока не может договориться с инвесторами о переезде в Нижний Новгород или Калининград

    «Амкар» может сменить место прописки с Перми на Нижний Новгород или Калининград. На данный момент представители клуба не могут договориться с инвесторами по этому вопросу.

    Пермский клуб в прошедшем сезоне испытывал серьезные проблемы с финансированием, что может стать толчком к переезду в другой город. В 2018 году краевыми властями «Амкару» было выделено 200 миллионов рублей, из которых 160 уже потрачено.

    Сумма возможной сделки по продаже команды оценивается в 1 миллиард рублей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.06.2018 10:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 18:35

      бред какой-то, как будто от переезда что-то глобально поменяется, уже вроде объявляли что это шутка, но продолжают обсуждать на полном серьезе.

      1
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 17:38

      Понятно что у Амкара проблемы с финансированием, но откуда появятся деньги в другом регионе?

      2
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      Рейтинг: +37

      DimaPermRegi 5 июня 2018, 15:19

      Да никуда не уедем всё ровно должно быть

      1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 5 июня 2018, 12:40

      Хоть бы не договорились

      0
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      Рейтинг: +179

      Drezden85 5 июня 2018, 12:33

      А смысл вообще переезжать... Амкар такой доходный клуб чтобы его как бренд продавать? Как будто он собирает миллионы долларов за телетрансляции, за продажу атрибутики по всему миру...а рекламирует аж самого Путина наверное... Амкар это народная команда для Пермского края, существует она для жителей края. В другом регионе она такой не станет, и болеть за нее в другом городе так как в Перми уже никто не будет..... Те кто это затеяли не понимают всю значимость существования этой команды. Если в нее и инвестировать, то только в Перми. Хотите клубы в Нижнем и Калининграде, инвестируйте с умом в месные команды.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 июня 2018, 11:16

      Что от прописки деньги в клубе появятся? Если денег нет и негде
      их достать, то нужно продавать клуб.

      3
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 июня 2018, 11:06

      пока пока Пермь

      0
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