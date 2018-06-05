Обращение футболистов «Тосно» к Путину перенаправили в министерство спорта

Футболисты «Тосно» обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо было перенаправлено в министерство спорта и правительство Ленинградской области, где будет рассмотрено.

«В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 года за №605304 вопросов министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области», – говорится в ответном письме.

В обращении содержится просьба о помощи к Путину в урегулировании финансовой ситуации в клубе. «Тосно» имеет долги перед игроками за прошедший сезон.