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    Обращение футболистов «Тосно» к Путину перенаправили в министерство спорта

    Футболисты «Тосно» обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо было перенаправлено в министерство спорта и правительство Ленинградской области, где будет рассмотрено.

    «В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 года за №605304 вопросов министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области», – говорится в ответном письме.

    В обращении содержится просьба о помощи к Путину в урегулировании финансовой ситуации в клубе. «Тосно» имеет долги перед игроками за прошедший сезон.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.06.2018 10:42
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 5 июня 2018, 18:38

      С такими просьбами на прямую линию с президентом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8757

      tesch 5 июня 2018, 13:00

      на коленях надо.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3254

      orech > tesch 5 июня 2018, 13:07

      по нашей старой русской традиции:)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 5 июня 2018, 12:56

      Похоронили.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +976

      г.Онега 5 июня 2018, 12:43

      Ну что сказать на бичевку вставайте , там хоть какие-то денюжки в месяц получать будете

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 5 июня 2018, 12:35

      Да, да.Мы знаем этот путь.А потом отправят к Корзинкину, где уже окончательно и бесповоротно поставят жирную точку.
      Алилуйя.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 5 июня 2018, 12:20

      Больше 50% населения живёт за чертой бедности. Какие тут нахрен обращения, включите мозги. К тому же вы питерские, а не из глухой провинции. Зачем клуб-то создавали?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +854

      amazonaws 5 июня 2018, 12:14

      Пусть игроки Тосно подают на РФС в суд и взыскивают с РФС все задолженности.
      Ведь это РФС виновно в том, что владельцы Тосно залезло в долги и не выплачивает игрокам своевременно зарплату и премиальные!
      Как только появляются долги, то РФС должна оперативно вмешаться и призвать должников к ответу.
      А если в РФС выдали лицензию Тосно на выступление в РФПЛ и закрыли на нарушения глаза, то РФС должен отвечать РУБЛЁМ за ненадлежащее исполнение своих обязанностей!!!
      РФС надо призвать к ответу!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > amazonaws 5 июня 2018, 13:14

      Ну ты и дурачек, допустим я подаю на акредитацию предоставляю счет с которого буду финансировать Тосно, все требования удовлетворены. Рфс мне удовлетворяет акредитацию... Тосно играет, а в середине сезона остаток денег с этого счета я забираю и Тосно оставляю само по себе. В чем вина Рфс ?

      0
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 5 июня 2018, 11:48

      У меня Вася занял 10К и не отдаёт. Правительство бездействует. Путин, помоги!!!!ё111

      Если серьёзно, не очень понимаю этот бред про обращения к Путину. Президент должен решать проблемы в рамках своей компетенции. Организовать систему спорта таким образом, чтобы клубы не загибались и при этом не только пилили бабло занимались подготовкой спортивных кадров - это, пожалуй, к нему. А решать трудовые по сути споры - что кто-то кому-то зарплату не платит - это уж извините. У нас в стране у сотен тысяч, если не у миллионов сходные проблемы в разных сферах. С какой стати футболисты Тосно более привилегированны, чем сварщик с разорившегося завода? Несправедливость вообще повсюду, но Президент - не Бог, чтобы всё разруливать. Для этого есть соответствующие ведомства и инстанции.

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 июня 2018, 11:30

      Одним словом, всем пох! Это Россия мля

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 5 июня 2018, 11:25

      Это чр детка

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