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  • Обращение футболистов «Тосно» к Путину перенаправили в министерство спорта

Обращение футболистов «Тосно» к Путину перенаправили в министерство спорта

5 июня 2018, 10:42
19

Футболисты «Тосно» обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. Письмо было перенаправлено в министерство спорта и правительство Ленинградской области, где будет рассмотрено.

«В связи с тем, что в вашем заявлении отсутствуют сведения о рассмотрении поставленных в обращении от 01.06.2018 года за №605304 вопросов министерством спорта Российской Федерации, правительством Ленинградской области, для обеспечения получения вами ответа по существу поставленных вами вопросов ваше обращение направлено в министерство спорта Российской Федерации, в правительство Ленинградской области», – говорится в ответном письме.

В обращении содержится просьба о помощи к Путину в урегулировании финансовой ситуации в клубе. «Тосно» имеет долги перед игроками за прошедший сезон.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Тосно Путин Владимир
Комментарии (19)
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talgatnurzhanov2006
1528185402
красиво отбрили
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Blossiya
1528185598
Можно сразу в клуб Тосно направить обращение для принятия мер)))
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vladimir-7
1528186038
Мгновенно обращение футболистов Росно перенаправлено, просто отфутболили обратно тому, кто не платит деньги и круг замкнулся. Вот так работает администрация Президента РФ. УЧИТЕСЬ!!! Приемы рассмотрения писем сохранились с времен СССР.
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insider_retro
1528186746
Стандартный круговорот обращений с возвращением в никуда... Теперь писулька обрастёт резолюциями и распоряжениями, которые никто никогда не выполнит... Когда Ванька Жуков (А.П.Чехов), девятилетний мальчик, писал письмо на деревню дедушке, то он хотя бы был уверен, что письмо получит адресат!..))
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OfaZavr
1528186947
а оттуда еще куда-нибудь перенаправят и так до бесконечности.
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Torvald64
1528188528
У меня Вася занял 10К и не отдаёт. Правительство бездействует. Путин, помоги!!!!ё111 Если серьёзно, не очень понимаю этот бред про обращения к Путину. Президент должен решать проблемы в рамках своей компетенции. Организовать систему спорта таким образом, чтобы клубы не загибались и при этом не только пилили бабло занимались подготовкой спортивных кадров - это, пожалуй, к нему. А решать трудовые по сути споры - что кто-то кому-то зарплату не платит - это уж извините. У нас в стране у сотен тысяч, если не у миллионов сходные проблемы в разных сферах. С какой стати футболисты Тосно более привилегированны, чем сварщик с разорившегося завода? Несправедливость вообще повсюду, но Президент - не Бог, чтобы всё разруливать. Для этого есть соответствующие ведомства и инстанции.
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DOCTOR PENALTY
1528190403
Больше 50% населения живёт за чертой бедности. Какие тут нахрен обращения, включите мозги. К тому же вы питерские, а не из глухой провинции. Зачем клуб-то создавали?
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Мары
1528191343
Да, да.Мы знаем этот путь.А потом отправят к Корзинкину, где уже окончательно и бесповоротно поставят жирную точку. Алилуйя.
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Урия Гип
1528192566
Похоронили.
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tesch
1528192800
на коленях надо.
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