Еськов обслужит матч Ирана и Литвы, Лапочкин – Белоруссии и Венгрии

Российские бригады судей будут работать на предстоящих товарищеских матчах. Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч между сборными Ирана и Литвы. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Встреча состоится в Москве 8 июня на тренировочном поле стадиона «Спартак» в Тушине.

Еще одна российская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче Белоруссия – Венгрия. Помогать на бровках ему будут Вячеслав Семенов и Алексей Лебедев. Игра пройдет 6 июня в Бресте.