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    Еськов обслужит матч Ирана и Литвы, Лапочкин – Белоруссии и Венгрии

    Российские бригады судей будут работать на предстоящих товарищеских матчах. Россиянин Алексей Еськов назначен главным арбитром на матч между сборными Ирана и Литвы. Помогать ему будут Дмитрий Мосякин и Игорь Демешко. Встреча состоится в Москве 8 июня на тренировочном поле стадиона «Спартак» в Тушине.

    Еще одна российская бригада во главе с Сергеем Лапочкиным будет работать на матче БелоруссияВенгрия. Помогать на бровках ему будут Вячеслав Семенов и Алексей Лебедев. Игра пройдет 6 июня в Бресте.

    Источник: РФС

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    05.06.2018 07:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 5 июня 2018, 09:17

      ЕСЬКОВ?????????

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