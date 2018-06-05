Рауш: «Не смогу помочь сборной из-за травмы. Тяжело осознавать это»

Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш не вошел в окончательную заявку сборной на чемпионат мира. По словам игрока, он не вошел в заявку из-за травмы.

«Очень тяжело осознать, что не смогу помочь сборной в предстоящих матчах чемпионата мира из-за травмы.

Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам!» – написал Рауш в своем инстаграме.

Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?