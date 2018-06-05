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    Рауш: «Не смогу помочь сборной из-за травмы. Тяжело осознавать это»

    Защитник «Динамо» и сборной России Константин Рауш не вошел в окончательную заявку сборной на чемпионат мира. По словам игрока, он не вошел в заявку из-за травмы.

    «Очень тяжело осознать, что не смогу помочь сборной в предстоящих матчах чемпионата мира из-за травмы.

    Удачного выступления команде, мы все очень много работали и способны достигнуть хороших результатов! Большое спасибо за поддержку всем болельщикам!» – написал Рауш в своем инстаграме.

    Окончательный состав сборной России на ЧМ-2018. Как вам?

    Источник: Instagram

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    05.06.2018 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июня 2018, 18:02

      даже хз что обиднее из за травмы не попасть или конкуренцию не выиграть.

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