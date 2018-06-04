Четырнадцать действующих чемпионов мира не приедут в Россию на ЧМ

Сегодня сборная Германии огласила заявку на чемпионат мира. По разным причинам на ЧМ не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира.

Вратари: Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер.

Защитники: Бенедикт Хеведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи.

Полузащитники: Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Андре Шюррле, Марио Гетце.

Нападающие: Лукас Подольски и Мирослав Клозе.

Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018