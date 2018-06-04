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    Четырнадцать действующих чемпионов мира не приедут в Россию на ЧМ

    Сегодня сборная Германии огласила заявку на чемпионат мира. По разным причинам на ЧМ не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира.

    Вратари: Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер.

    Защитники: Бенедикт Хеведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи.

    Полузащитники: Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Андре Шюррле, Марио Гетце.

    Нападающие: Лукас Подольски и Мирослав Клозе.

    Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

    Источник: ТАСС

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    04.06.2018 22:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 5 июня 2018, 18:12

      ...ээээх, васся!!!! без старика клозе им кубок не взять....это уже доказал прошлый ЧЕ...надо было реанимировать клозе! держать его в кислородной капсюле, купать в молочных ваннах, поить свежей кровью молодого ягненка....без клозе, васся, им даже полуфиналне светит!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июня 2018, 10:34

      Клозе и Вайденфеллер уже карьеру завершили, к чему они в этом списке?

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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 5 июня 2018, 10:17

      Единственный вопрос, Гётце то почему? Жаль, конечно.

      0
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      Рейтинг: +644

      кран 5 июня 2018, 09:31

      ))))))
      Состав с прошлого ЧМ???

      0
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      Рейтинг: +644

      кран > кран 5 июня 2018, 09:32

      аааа, это те кто не едет))))

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 5 июня 2018, 09:29

      Стариков зачем в этот список вставили?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 июня 2018, 09:03

      Да это же все старьё.

      0
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      Рейтинг: +27

      NAZ84 5 июня 2018, 05:35

      Это новость какого года? Они где этот состав взяли???))))

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      Рейтинг: +478

      TERMIK2142 5 июня 2018, 01:11

      Жаль у нас так варьировать состав возможностей нет(((

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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 5 июня 2018, 00:41

      Переживем)

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 июня 2018, 00:35

      Да и хрен с ними!!

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