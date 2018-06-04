Четырнадцать действующих чемпионов мира не приедут в Россию на ЧМ

...ээээх, васся!!!! без старика клозе им кубок не взять....это уже доказал прошлый ЧЕ...надо было реанимировать клозе! держать его в кислородной капсюле, купать в молочных ваннах, поить свежей кровью молодого ягненка....без клозе, васся, им даже полуфиналне светит!!!
Сегодня сборная Германии огласила заявку на чемпионат мира. По разным причинам на ЧМ не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира.
Вратари: Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер.
Защитники: Бенедикт Хеведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи.
Полузащитники: Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Андре Шюррле, Марио Гетце.
Нападающие: Лукас Подольски и Мирослав Клозе.
Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018