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Четырнадцать действующих чемпионов мира не приедут в Россию на ЧМ

4 июня 2018, 22:46
19

Сегодня сборная Германии огласила заявку на чемпионат мира. По разным причинам на ЧМ не приедут четырнадцать действующих чемпионов мира.

Вратари: Рон-Роберт Цилер, Роман Вайденфеллер.

Защитники: Бенедикт Хеведес, Эрик Дурм, Филипп Лам, Пер Мертезакер, Шкодран Мустафи.

Полузащитники: Кевин Гросскройц, Бастиан Швайнштайгер, Кристоф Крамер, Андре Шюррле, Марио Гетце.

Нападающие: Лукас Подольски и Мирослав Клозе.

Лено и Сане не вошли в окончательный состав сборной Германии на чемпионат мира-2018

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Германия Гетце Марио
Комментарии (19)
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ЖОРРО
1528146534
Футбольная нация,круто...)
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a-rakhmatov
1528146991
Очень жаль!
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Таганский
1528148146
Да и хрен с ними!!
Ответить
Chaborz.1990
1528148469
Переживем)
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NAZ84
1528166153
Это новость какого года? Они где этот состав взяли???))))
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zigbert
1528180161
Стариков зачем в этот список вставили?
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кран
1528180318
)))))) Состав с прошлого ЧМ???
Ответить
Yarrom89
1528183030
Единственный вопрос, Гётце то почему? Жаль, конечно.
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OfaZavr
1528184089
Клозе и Вайденфеллер уже карьеру завершили, к чему они в этом списке?
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Ауторитетный экспэрт мамо
1528211532
...ээээх, васся!!!! без старика клозе им кубок не взять....это уже доказал прошлый ЧЕ...надо было реанимировать клозе! держать его в кислородной капсюле, купать в молочных ваннах, поить свежей кровью молодого ягненка....без клозе, васся, им даже полуфиналне светит!!!
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