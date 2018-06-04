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    Адиев возглавил «Анжи»

    Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

    «Главным тренером «Анжи» назначен Магомед Мусаевич Адиев, контракт подписан на два года. Перед ним поставлена задача вернуться в Премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», – сказал Кадиев.

    Ранее Адиев возглавлял команду ПФЛ «Легион» из Махачкалы, а с 2013 по 2016 год работал в «Тереке-2». С конца 2017 года входил в тренерский штаб «Ахмата».

    Источник: ТАСС

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    04.06.2018 21:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +101

      Dmitriy.Rosso 5 июня 2018, 11:39

      И чем Скрипченко тогда хуже был?)

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