Адиев возглавил «Анжи»

Президент «Анжи» Осман Кадиев рассказал о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды.

«Главным тренером «Анжи» назначен Магомед Мусаевич Адиев, контракт подписан на два года. Перед ним поставлена задача вернуться в Премьер-лигу. Тренерский штаб он сформирует сам, не позднее 12-го числа должен предоставить информацию по сборам», – сказал Кадиев.

Ранее Адиев возглавлял команду ПФЛ «Легион» из Махачкалы, а с 2013 по 2016 год работал в «Тереке-2». С конца 2017 года входил в тренерский штаб «Ахмата».