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  • Товарищеский матч. Перу разгромил Саудовскую Аравию. Дубль оформил игрок, в анализах которого нашли кокаин

Товарищеский матч. Перу разгромил Саудовскую Аравию. Дубль оформил игрок, в анализах которого нашли кокаин

3 июня 2018, 23:03
10

Сборная Перу в рамках товарищеского матча крупно обыграла Саудовскую Аравию – 3:0. Дубль в составе победителей оформил нападающий Хосе Паоло Герреро. Ранее в анализах футболиста были найдены следы кокаина.

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан появился на поле на 65-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

Саудовская Аравия – соперник сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.

Товарищеский матч.

Саудовская Аравия – Перу – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Каррильо, 20; 0:2 – Герреро, 41; 0:3 – Герреро, 64.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Товарищеские матчи Саудовская Аравия Перу Герреро Хосе Паоло
Комментарии (10)
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BRO_football
1528057406
О как интересно получается! Ерёменко значит за кокаин на 2 года дисквалифицировали и во всех турнирах запретили играть, а этому перуанцу за те же действия дали всего один год, плюс он ещё сможет сыграть на ЧМ. Браво, ФИФА! Самый гуманный суд в мире!
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Gorasul
1528060253
Да в Перу у всех в крови кокаин!
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СашкаГуров
1528060855
НАМ БЫ ТАК САУДИТОВ НАКАЗАТЬ
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ЮЗИК
1528081487
Под коксом проще
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Тазит
1528087586
Срочно Еременко в сборную. Хоть три очка возьмём...
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OfaZavr
1528099572
Герреро хорошо принял видать до матча, даже на дубль сподобился))
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zigbert
1528130640
Позабавились перуанцы над саудитами.
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