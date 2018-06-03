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    Товарищеский матч. Перу разгромил Саудовскую Аравию. Дубль оформил игрок, в анализах которого нашли кокаин

    Сборная Перу в рамках товарищеского матча крупно обыграла Саудовскую Аравию – 3:0. Дубль в составе победителей оформил нападающий Хосе Паоло Герреро. Ранее в анализах футболиста были найдены следы кокаина.

    Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан появился на поле на 65-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

    Саудовская Аравия – соперник сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.

    Товарищеский матч.

    Саудовская Аравия – Перу – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Каррильо, 20; 0:2 – Герреро, 41; 0:3 – Герреро, 64.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.06.2018 23:03
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 19:44

      Позабавились перуанцы над саудитами.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 июня 2018, 11:06

      Герреро хорошо принял видать до матча, даже на дубль сподобился))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 4 июня 2018, 07:46

      Срочно Еременко в сборную. Хоть три очка возьмём...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 4 июня 2018, 06:04

      Под коксом проще

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 июня 2018, 00:20

      НАМ БЫ ТАК САУДИТОВ НАКАЗАТЬ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      Gorasul 4 июня 2018, 00:10

      Да в Перу у всех в крови кокаин!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Gorasul 4 июня 2018, 11:39

      Завод по производству коки работает без отчисных сооружений. А он вышел на улицу с утра, и этим смогом надышался.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 3 июня 2018, 23:23

      О как интересно получается! Ерёменко значит за кокаин на 2 года дисквалифицировали и во всех турнирах запретили играть, а этому перуанцу за те же действия дали всего один год, плюс он ещё сможет сыграть на ЧМ.
      Браво, ФИФА! Самый гуманный суд в мире!

      6
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > BRO_football 3 июня 2018, 23:26

      Не в той стране просто Еременко играет...

      1
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      Рейтинг: +81

      Марк Аврелий > bset 4 июня 2018, 09:33

      Наш кокс самый лучший кокс в мире. От перуанского только Герреро быстро бегал, от нашего сам Еременко и все, кто рядом с Еременко на поле находился!

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