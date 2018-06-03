Товарищеский матч. Перу разгромил Саудовскую Аравию. Дубль оформил игрок, в анализах которого нашли кокаин

Сборная Перу в рамках товарищеского матча крупно обыграла Саудовскую Аравию – 3:0. Дубль в составе победителей оформил нападающий Хосе Паоло Герреро. Ранее в анализах футболиста были найдены следы кокаина.

Форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан появился на поле на 65-й минуте, однако результативными действиями не отметился.

Саудовская Аравия – соперник сборной России на групповом этапе ЧМ-2018.

Товарищеский матч.

Саудовская Аравия – Перу – 0:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Каррильо, 20; 0:2 – Герреро, 41; 0:3 – Герреро, 64.