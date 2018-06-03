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    Рыжиков: «Представляю ли себя в 37 лет в «Спартаке»? И не только там»

    Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака».

    – Спрос на голкипера Рыжикова есть? Мне ваш агент Алексей Сафонов сказал, что 6-7 клубов интерес к вашей персоне проявляют.

    – Алексей Николаевич мне тоже говорит, что так и есть. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.

    – А что скажете об интересе к вам со стороны «Спартака»? Вы, вообще, представляете себя в «Спартаке» в 37 лет?

    – И не только в «Спартаке». У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

    Ранее сообщалось, что московский клуб предложит Рыжикову однолетний контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2018 11:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 4 июня 2018, 12:05

      Пригодился бы Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 3 июня 2018, 17:24

      староват,но 1-2 сезона хватит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 3 июня 2018, 14:05

      рыжиков для спартака это явно усиление будет!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июня 2018, 12:12

      молодец, главное чтобы силы и желание было!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 3 июня 2018, 11:43

      Пока слова.
      Хотелось бы его на официальном сайте Спартака увидеть.
      Пусть глубоко не вспашет, но и колеи не испортит.

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