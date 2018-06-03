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  • Рыжиков: «Представляю ли себя в 37 лет в «Спартаке»? И не только там»

Рыжиков: «Представляю ли себя в 37 лет в «Спартаке»? И не только там»

3 июня 2018, 11:23
5

Бывший голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал интерес к себе со стороны «Спартака».

– Спрос на голкипера Рыжикова есть? Мне ваш агент Алексей Сафонов сказал, что 6-7 клубов интерес к вашей персоне проявляют.

– Алексей Николаевич мне тоже говорит, что так и есть. Но до конкретных переговоров дело пока не доходило.

– А что скажете об интересе к вам со стороны «Спартака»? Вы, вообще, представляете себя в «Спартаке» в 37 лет?

– И не только в «Спартаке». У меня есть силы, мотивация, желание играть. Я ведь, по сути, и заиграл-то в большом футболе только в 27. А потому не успел устать от него.

Ранее сообщалось, что московский клуб предложит Рыжикову однолетний контракт.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рыжиков Сергей
Комментарии (5)
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Мары
1528015388
Пока слова. Хотелось бы его на официальном сайте Спартака увидеть. Пусть глубоко не вспашет, но и колеи не испортит.
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OfaZavr
1528017151
молодец, главное чтобы силы и желание было!
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Nintendo8800
1528023947
рыжиков для спартака это явно усиление будет!
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Flame2045
1528035883
староват,но 1-2 сезона хватит.
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zigbert
1528103137
Пригодился бы Спартаку.
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