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    «Спартак» заинтересован в Рыжикове. Красно-белые могут предложить вратарю контракт на год

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков может продолжить карьеру в «Спартаке». Московский клуб готов предложить 37-летнему футболисту контракт сроком на год.

    Ранее стало известно, что летом вратарь покинет казанцев по истечении срока соглашения.

    Цвета «Рубина» Рыжиков защищал с 2008 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.

    Напомним, основной голкипер красно-белых Александр Селихов в пятницу получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.05.2018 15:25
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 17 мая 2018, 08:07

      Трудно сказать, лучший ли это вариант. Голкипер в Рубине и голкипер в Спартаке- это разные профессии. Ребров в последнее время чудит, да и в любом случае нужно иметь по крайней мере двух киперов в случае травмы одного из них, пока Селихов ни оклемается.
      Думаю, что Рыжиков- один из вариантов, но не единственный.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 мая 2018, 23:20

      Для нас это был бы очень хороший вариант.
      Дай то бог.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 16 мая 2018, 21:23

      Для Спартака идеальный вариант. тем более на год.. Ребров явно хуже.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert 16 мая 2018, 21:07

      Не отказался бы взять Рыжикова в Спартак.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 16 мая 2018, 20:45

      в обмен на Ивелина Попова

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100726

      zigbert > compka 16 мая 2018, 21:05

      С этим надо повременить.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 16 мая 2018, 19:55

      Каррера сказал, что вратаря не будут искать, так что уточка.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1271

      Sky Spartak 16 мая 2018, 19:44

      Только не Рыжа... Ещё тот мондражер.. хоть и опыт большой.
      Беленова надо возвращать.. вот кипер так кипер стал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 мая 2018, 19:02

      очень даже неплохой вариант, тем более Селихов надолго выбыл а на Реброва никакой надежды и опытный Рыжиков может очень пригодиться.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 мая 2018, 18:01

      На один год может и ничего. Глупо было "Ромашку" на долгосрочные контракты переподписывать. Рыжиков - вратарь нормальный. По классу выше, чем Ребров и ваш Долбень из хабаровской понюшни.

      2
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 мая 2018, 17:35

      когда звали не пошёл,а сейчас в принципе не нужен

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