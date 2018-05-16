«Спартак» заинтересован в Рыжикове. Красно-белые могут предложить вратарю контракт на год

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков может продолжить карьеру в «Спартаке». Московский клуб готов предложить 37-летнему футболисту контракт сроком на год.

Ранее стало известно, что летом вратарь покинет казанцев по истечении срока соглашения.

Цвета «Рубина» Рыжиков защищал с 2008 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.

Напомним, основной голкипер красно-белых Александр Селихов в пятницу получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.