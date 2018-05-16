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  • «Спартак» заинтересован в Рыжикове. Красно-белые могут предложить вратарю контракт на год

«Спартак» заинтересован в Рыжикове. Красно-белые могут предложить вратарю контракт на год

16 мая 2018, 15:25
31

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков может продолжить карьеру в «Спартаке». Московский клуб готов предложить 37-летнему футболисту контракт сроком на год.

Ранее стало известно, что летом вратарь покинет казанцев по истечении срока соглашения.

Цвета «Рубина» Рыжиков защищал с 2008 года. В минувшем сезоне он провел 14 матчей, в которых пропустил 14 голов.

Напомним, основной голкипер красно-белых Александр Селихов в пятницу получил травму ахиллова сухожилия и выбыл на длительный срок.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Рыжиков Сергей
Комментарии (31)
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spar57
1526475886
Зачем? Ребров гораздо лучше Сергея.
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slavа0508
1526477484
Как я понял,Рыжикова возьмут на подмену,,,,а основным будет Ребром,,,,боюсь сезон будет провален,,,последнее время когда играл Ребров много привозов,,косячет наровне с Кутеповым,,,,,вот оно и началось усиление по ЛЧ,,,,,?????
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oyabun
1526477976
Не может быть такого! Это какая то лажа. Брать 37-летнего, ничем не выдающегося вратаря, когда есть отличный вариант - Довбня..? Бред какой то! Если реально возьмут всё же Рыжикова, это будет точно означать что для клуба главное не спортивные достижения, а какие то темные финансовые махинации.
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belrus21
1526478756
Беленов.... Очень приличный вратарь... Его вечно забывают
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OfaZavr
1526486570
очень даже неплохой вариант, тем более Селихов надолго выбыл а на Реброва никакой надежды и опытный Рыжиков может очень пригодиться.
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Sky Spartak
1526489069
Только не Рыжа... Ещё тот мондражер.. хоть и опыт большой. Беленова надо возвращать.. вот кипер так кипер стал.
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Svoysvoemubrat
1526489715
Каррера сказал, что вратаря не будут искать, так что уточка.
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compka
1526492714
в обмен на Ивелина Попова
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zigbert
1526494066
Не отказался бы взять Рыжикова в Спартак.
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Мары
1526502053
Для нас это был бы очень хороший вариант. Дай то бог.
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