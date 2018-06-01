Покеттино: «Когда вам звонит «Реал», нужно выслушать»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что не вступал в контакт с «Реалом».

Как сообщают СМИ, аргентинский специалист – главный кандидат на то, чтобы возглавить мадридский клуб после ухода Зинедина Зидана.

«Когда вам звонит «Реал», нужно выслушать. Но в данном случае от меня ничего не зависит. На днях я заключил новый долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом» и очень доволен.

Я счастлив в этом клубе, потому что мне позволяют работать. Мы растем вместе.

В настоящее время хочу сосредоточиться на плане подготовки к следующему сезону и не обращать внимание на все эти разговоры.

Сейчас начнет появляться множество разных слухов и разговоров, но я не контактировал с «Реалом», – приводит слова Покеттино El Confidencial.