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    Покеттино: «Когда вам звонит «Реал», нужно выслушать»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино заявил, что не вступал в контакт с «Реалом».

    Как сообщают СМИ, аргентинский специалист – главный кандидат на то, чтобы возглавить мадридский клуб после ухода Зинедина Зидана.

    «Когда вам звонит «Реал», нужно выслушать. Но в данном случае от меня ничего не зависит. На днях я заключил новый долгосрочный контракт с «Тоттенхэмом» и очень доволен.

    Я счастлив в этом клубе, потому что мне позволяют работать. Мы растем вместе.

    В настоящее время хочу сосредоточиться на плане подготовки к следующему сезону и не обращать внимание на все эти разговоры.

    Сейчас начнет появляться множество разных слухов и разговоров, но я не контактировал с «Реалом», – приводит слова Покеттино El Confidencial.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2018 18:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 10:20

      просто видимо конкретики нет вот и говорит так неопределенно.

      1
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 21:04

      Покеттино многое сделал для Тоттенхэма и построил интересную команду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 1 июня 2018, 19:50

      Это один из самых стабильных и уважаемых тренеров современности. Он лучший из аргентинской школы. Я ему верю.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      O-Z 1 июня 2018, 19:03

      убежит в реал при первом звонке

      4
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