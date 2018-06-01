Кононов – о своем назначении в «Арсенал»: «Изначально у меня были другие планы»

Новый главный тренер «Арсенала» Олег Кононов признался. что предложение возглавить тульскую команды стало для него неожиданностью. Также специалист отметил, что изначально не был готов принять его.

«Хочу благодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вел со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно.

Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать.

Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса», – сказал Кононов.