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    Кононов – о своем назначении в «Арсенал»: «Изначально у меня были другие планы»

    Новый главный тренер «Арсенала» Олег Кононов признался. что предложение возглавить тульскую команды стало для него неожиданностью. Также специалист отметил, что изначально не был готов принять его.

    «Хочу благодарить за доверие Гурама Аджоева. Он вел со мной работу, чтобы донести, для чего я нужен команде и клубу. Наши с ним отношения сложились уже давно.

    Предложение было неожиданным, так как я не знал о том, что контракт Божовича заканчивается. Сначала не был готов начать работу, так как у меня были другие планы. Но Гурам Захарович убедил меня, что клуб развивается, нужно продолжать его выстраивать.

    Для меня честь работать в этом клубе и достигать здесь прогресса», – сказал Кононов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2018 12:57
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2018, 03:45

      Удачи Олегу Михайловичу, надеюсь у него получится добиться хороших результатов, всегда симпатизировала ему в "Краснодаре" и была удивлена его отставке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 18:46

      Понаблюдать за его работой будет интересно.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 1 июня 2018, 15:22

      А куда ушел Божевич?

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 1 июня 2018, 14:44

      Посмотрим какие планы и какой состав наберет

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2018, 14:22

      На месте Кононова роток бы сильно не разевал, если после вполне успешного сезона Божевич не захотел продлить контракт.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > FanatSerj 1 июня 2018, 15:07

      Божович сам с большими странностями, не первый раз уже уходит на пике, выбирая сомнительный вариант.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Snek 1 июня 2018, 15:59

      Божович стандартно уходит, если руководству не до футбола и оно деньги пилит это Локо и Динамо или когда денег даже на с ЗП игрокам не хватает, это остальные случаи.

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      Рейтинг: +627

      Xiko 1 июня 2018, 13:01

      Хороший тренер! Успехов!

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