Коста: «Думаю, Гризманн останется в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о возможном уходе форварда Антуана Гризманна из команды.

«Он взял время подумать. Мне кажется, что у него есть сомнения. Я бы сказал ему, что нужно быть счастливым, потому что только счастливый игрок может продолжить совершенствоваться. И если ты думаешь, что тебе следует двигаться дальше, чтобы быть счастливым, то нужно уйти.

Он знает, что мы все его любим, что он важный игрок для команды. Если он останется, это будет замечательно.

Если он уйдет, то мы все равно должны быть счастливы. Он подарил нам трофей в этом сезоне. Но я думаю, он останется», – сказал Коста.

Дешам посоветовал Гризманну остаться в «Атлетико»