Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коста: «Думаю, Гризманн останется в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Диего Коста поделился мнением о возможном уходе форварда Антуана Гризманна из команды.

    «Он взял время подумать. Мне кажется, что у него есть сомнения. Я бы сказал ему, что нужно быть счастливым, потому что только счастливый игрок может продолжить совершенствоваться. И если ты думаешь, что тебе следует двигаться дальше, чтобы быть счастливым, то нужно уйти.

    Он знает, что мы все его любим, что он важный игрок для команды. Если он останется, это будет замечательно.

    Если он уйдет, то мы все равно должны быть счастливы. Он подарил нам трофей в этом сезоне. Но я думаю, он останется», – сказал Коста.

    Дешам посоветовал Гризманну остаться в «Атлетико»

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2018 02:05
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100729

      zigbert 1 июня 2018, 10:30

      Не просто дается Гризману сделать это решение.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11