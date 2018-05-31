Главные новости дня. Зидан ушел из «Реала», Анюков будет капитаном «Зенита»

Зидан покинул «Реал». На пост тренера команды претендует Гути.

Семак намерен вернуть Анюкова в первую команду «Зенита» и назначить его капитаном.

«Спартак» покинули четыре тренера, двое – чемпионы России-2016/17.

AS: Роналду может уйти из «Реала» вслед за Зиданом.

Суд сократил дисквалификацию Герреро за употребление кокаина. Капитан сборной Перу сыграет на ЧМ-2018.

Скрипченко покинул «Анжи».

АПЛ и Nike представили мяч на следующий сезон.

Голкипер Уругвая Муслера травмировал руку, он может пропустить ЧМ-2018.