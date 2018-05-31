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  • «Спартак» покинули четыре тренера, двое – чемпионы России-2016/17

«Спартак» покинули четыре тренера, двое – чемпионы России-2016/17

31 мая 2018, 18:06
17

Пресс-служба «Спартака» сообщила об изменениях в тренерском штабе команды.

«31 мая 2018 года завершаются сроки действия контрактов тренеров красно-белых Романа Пилипчука, Аттилы Малфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджио д’Урбано. По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовые договоры.

Роман Пилипчук и Хавьер Нойя Сальсес в сезоне-2016/2017 в составе тренерского штаба нашей команды стали чемпионами России.

А в 2017 году вместе с Малфатти и д’Урбано выиграли со «Спартаком» Суперкубок страны. Хавьер также является победителем чемпионата ПФЛ (зона «Запад») сезона-2014/2015 в составе тренерского штаба «Спартака-2», – говорится в обращении клуба с благодарностью в адрес специалистов.

Ранее сообщалось, что состав тренеров «Спартака» может пополнить Рауль Рианчо, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (17)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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prezent2017
1527779303
Тяжела ты доля в свинарнике!
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oyabun
1527779828
Как то громко сказано "Тренеры". По большому счету тренер в команде один. Остальные помощники.
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SPACE TRUCKIN
1527781041
всё делается к лучшему...
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OfaZavr
1527782254
ну раз решили не продлевать значит думают так будет лучше.
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amazonaws
1527783462
...«Спартак» расстался с четырьмя...??? А я что говорил. Это их расплата за провал Спартаком - старта и концовки чемпионата. Нашли КРАЙНИХ, назначили виновными и сделали парнокопытными ОТПУЩЕНИЯ! Отпустили восвояси, не солоно хлебавши! Без Кубка России по футболу 2018 г., без 18-ти миллионов евро, которые могли получить за прямой выход в ЛЧ, без прямого попадания на групповой этап Лиги чемпионов, но зато по ОБОЮДНОМУ согласию сторон! Согласились и РАЗБЕЖАЛИСЬ, кто-куда. Вот вам и Спартак и его ГРАБЛИ! Уж, в который, сотый уже раз перетряхивают тренерский штаб, а ещё хотят чего-то достичь!
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RedWhiteFans2
1527786313
Чистка
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frizom
1527791874
ничего страшного, главное Каррера с нами а значит есть вера в будущее
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zigbert
1527795430
Если так решили ,пусть так и будет.
Ответить
Flame2045
1527796791
все,кто ушли-пришлые пассажиры!
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a_who
1527827920
Что то же надо менять !
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