«Спартак» покинули четыре тренера, двое – чемпионы России-2016/17

Пресс-служба «Спартака» сообщила об изменениях в тренерском штабе команды.

«31 мая 2018 года завершаются сроки действия контрактов тренеров красно-белых Романа Пилипчука, Аттилы Малфатти, Хавьера Нойя Сальсеса и Джорджио д’Урбано. По обоюдному соглашению сторон принято решение не продлевать трудовые договоры.

Роман Пилипчук и Хавьер Нойя Сальсес в сезоне-2016/2017 в составе тренерского штаба нашей команды стали чемпионами России.

А в 2017 году вместе с Малфатти и д’Урбано выиграли со «Спартаком» Суперкубок страны. Хавьер также является победителем чемпионата ПФЛ (зона «Запад») сезона-2014/2015 в составе тренерского штаба «Спартака-2», – говорится в обращении клуба с благодарностью в адрес специалистов.

Ранее сообщалось, что состав тренеров «Спартака» может пополнить Рауль Рианчо, помощник главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.