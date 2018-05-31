Зидан: «Я ухожу из «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение не продолжать работу в качестве главного тренера «Реала» на следующий год.

Это неожиданный момент, но команде, чтобы она побеждала, необходимы перемены.

Я очень люблю этот клуб и его президента», – сказал француз во время пресс-конференции.

В минувшем сезоне сливочные заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. 26 мая в Киеве мадридцы одержали третью подряд победу в Лиге чемпионов – рекордного показателя команда добилась под руководством Зидана, который принял команду в 2016 году.

По версии испанского журналиста Фабиана Тодоя, преемником Зидана станет экс-полузащитник «Реала» Гути.