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Зидан: «Я ухожу из «Реала»

31 мая 2018, 14:17
88

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан объявил об уходе из клуба.

«Я принял решение не продолжать работу в качестве главного тренера «Реала» на следующий год.

Это неожиданный момент, но команде, чтобы она побеждала, необходимы перемены.

Я очень люблю этот клуб и его президента», – сказал француз во время пресс-конференции.

В минувшем сезоне сливочные заняли третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. 26 мая в Киеве мадридцы одержали третью подряд победу в Лиге чемпионов – рекордного показателя команда добилась под руководством Зидана, который принял команду в 2016 году.

По версии испанского журналиста Фабиана Тодоя, преемником Зидана станет экс-полузащитник «Реала» Гути.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Зидан Зинедин
Комментарии (88)
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овертайм
1527765896
ушел не побежденным!))
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insider_retro
1527766678
С прошлым определился... Куда в будущем?!.. Сейчас выстроится очередь желающих утянуть под свои знамёна... Чем, интересно, можно заинтересовать Зидана?!!!...))
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FanatSerj
1527766720
Какие нибудь арабы с ПСЖ небось уже на попе волосы рвут и смотрят на отступные только подписанного Тухеля ))))
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baden69
1527766884
Решил уйти на пике, выиграв Лигу чемпионов 3 раза подряд. Скорее всего, он понимает, что четвертый раз подряд победить в Лиге чемпионов не сможет, поэтому уходит красиво...
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Medved2468
1527767557
Да и красава! Ушел на коне! С 3 победами подряд в ЛЧ в кармане! Хрен кто превзойдёт! Просто молодца! Великий игрок и великий тренер! ЛЕГЕНДА!!!
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Garrincha58
1527769088
зря! понятно постоянно выигрывать никто не может, но начинай потихоньку строить новый Реал, а он взял и ушел причина наверное в каких то конфликтах или просто недопониманиях, да уж неожиданность номер 1
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zagrizlik
1527769415
Правильно сделал...поставил историческое достижение и ушёл красиво.
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cska-62
1527777462
Поражаюсь некоторым комментариям! "Вершина успеха"... "Ушёл победителем"... Третье место в Ла Лиге с отставанием от "Барселоны" на 17 очков - это "вершина успеха"? Ещё и победа для "Реала"? Скромные тогда у королевского клуба запросы... Что же касается победы в этом году в Лиге Чемпионов, то весь мир видел, как при помощи судейства "Реал" вели к этому самому финалу... Не говоря уже о том, что игры на вылет - не лучший показатель класса и стабильности команды. Поэтому в ведущих чемпионатах Европы внутренние первенства и ценятся выше, чем Лига Чемпионов. В той же Англии - однозначно выше!
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OfaZavr
1527779215
что-то нечисто в этой истории, точно с президентом нелады какие-то, потому что с чего бы для него самого это решение было неожиданным и команде вдруг потребовались перемены.
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oyabun
1527779499
Зидан хитрец! Положил глаз на сборную России. На когорту Непобедимых...
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