AS: Роналду может уйти из «Реала» вслед за Зиданом 

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступал за продление контракта с нападающим Криштиану Роналду. После ухода Зидана из клуба будущее Роналду в «Реале» не ясно.

«Зидан ушел первым, Роналду может быть следующим», – сообщает AS.

Для португальца уход тренера стал неожиданностью. Ожидается, что в течение нескольких часов Зидан свяжется с Роналду и попробует убедить игрока остаться в команде. Ранее форвард не заявлял, что может покинуть «Реал».

Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно