AS: Роналду может уйти из «Реала» вслед за Зиданом 

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выступал за продление контракта с нападающим Криштиану Роналду. После ухода Зидана из клуба будущее Роналду в «Реале» не ясно.
«Зидан ушел первым, Роналду может быть следующим», – сообщает AS.
Для португальца уход тренера стал неожиданностью. Ожидается, что в течение нескольких часов Зидан свяжется с Роналду и попробует убедить игрока остаться в команде. Ранее форвард не заявлял, что может покинуть «Реал».
Роналду тоже уйдет из «Реала». Намеков достаточно
Источник: AS