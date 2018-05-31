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Быстров: «Единственный шанс «Тосно» – дозвониться Путину»

31 мая 2018, 18:36
16

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился мнением о перспективах клуба.

– Правда, что руководство клуба предложило вам пойти на списание 20-30 процентов долгов, чтобы хоть что-то получить?

– Это все вполне возможно. Я не удивлен. Пусть руководители сами все комментируют. Это просто смешно слушать... Люди раздавали интервью перед финалом Кубка России: мы поможем, мы все сделаем, мы никого не бросаем. Для чего публичные люди, в том числе губернатор Ленинградской области, это все говорили?

А через месяц – тишина! Никаких шагов. Генеральный директор кормил обещаниями каждый день, умолял, просил, чтобы все тренировались, работали. А теперь клуб объявит себя банкротом, никого не накажут. Все закроют глаза и об этом забудут.

– Безнадега?

– Если кому-то не удастся дозвониться Владимиру Владимировичу Путину и рассказать о проблеме, она так и не решится. Вот в этом и заключается наш шанс.

– Склоняетесь все-таки к тому, что игроки ничего не получат?

– Понимаете, «Тосно» – мифический клуб. У него нет ни базы, да вообще ничего. Поле тоже ничего не стоит. С клуба нечего будет взять...

– И в суды обращаться бесполезно?

– Думаю, единственное, что может нам помочь – письмо Путину или же дозвониться до него на прямую линию. Кто поможет людям, если не президент? Ведь руководители только и говорили: ребят, не переживайте, работайте, вы свое получите. А сейчас...

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Быстров Владимир
Комментарии (16)
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Тибер
1527782421
Угу до него дозвониться ) Я достучаться не могу ! ) Деловой человек!
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серега кашин
1527782428
путин не обязан помогать клубам банкротам
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OfaZavr
1527782455
раз такой хаос в команде то вряд ли вмешательство президента что-то исправит, единственное долги выплатят а так клубу конец похоже...
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subbotaspartak
1527782462
Тьфу на вас. Тьфу на вас из-за Урала ещё раз.
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SPACE TRUCKIN
1527783392
все вопросы и звонки,неудобные президенту,отсеют и можете дальше стучать и звонить сколько душе угодно - ничего не сдвинется...
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Путник 13
1527785953
В таком случае не к Путину и Кадырову ..прямо в РПЦ бога просить ...он с облака спустится и поможет..)
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Полная Канистра
1527788327
ну да Путину ещё осталось ваши финансовые проблемы решать вы хоть немножко своей башкой думайте
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oyabun
1527789925
Какой звонок ВВП? Ну пора бы уже вырасти из детских штанишек. Помните клуб Кубань? Уж куда лучше и крепче был этого Тосно а и то сначала его сплавили в пердив, а сейчас из за огромных долгов у него нет денег заявиться не то что в Первую лигу, а вообще ни в какую!! Первый клуб был всего Краснодарского края! И нахрен никому в плане финансирования не нужен. Огромная армия болельщиков..Чиновникам плевать.
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кеша_КБ
1527795684
"Быстров: «Единственный шанс «Тосно» – дозвониться Путину»"...- Быстров, ты что .udaq что-ли???, ты у кого собрался помощи просить!? Цены на всё взлетели(после "нарисаванных" выборов) , как минимум, в 1,8 раза....народ нищает!...а ты думаешь, что пУ. нужна команда-мираж "Тосно"...эх вы, взрослые "футболисты", вы рассуждаете , как ...аки, мне стыдно , что ты когда-то играл за Спартак...и очень радостно, что за Спартак никогда не сыграет Тарасов!
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zigbert
1527795951
Развалить такую команду в одночасье. Тут теперь никто не поможет и спросить не с кого.
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