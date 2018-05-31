Быстров: «Единственный шанс «Тосно» – дозвониться Путину»

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился мнением о перспективах клуба.

– Правда, что руководство клуба предложило вам пойти на списание 20-30 процентов долгов, чтобы хоть что-то получить?

– Это все вполне возможно. Я не удивлен. Пусть руководители сами все комментируют. Это просто смешно слушать... Люди раздавали интервью перед финалом Кубка России: мы поможем, мы все сделаем, мы никого не бросаем. Для чего публичные люди, в том числе губернатор Ленинградской области, это все говорили?

А через месяц – тишина! Никаких шагов. Генеральный директор кормил обещаниями каждый день, умолял, просил, чтобы все тренировались, работали. А теперь клуб объявит себя банкротом, никого не накажут. Все закроют глаза и об этом забудут.

– Безнадега?

– Если кому-то не удастся дозвониться Владимиру Владимировичу Путину и рассказать о проблеме, она так и не решится. Вот в этом и заключается наш шанс.

– Склоняетесь все-таки к тому, что игроки ничего не получат?

– Понимаете, «Тосно» – мифический клуб. У него нет ни базы, да вообще ничего. Поле тоже ничего не стоит. С клуба нечего будет взять...

– И в суды обращаться бесполезно?

– Думаю, единственное, что может нам помочь – письмо Путину или же дозвониться до него на прямую линию. Кто поможет людям, если не президент? Ведь руководители только и говорили: ребят, не переживайте, работайте, вы свое получите. А сейчас...