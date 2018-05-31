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«Челси» заморозил проект реконструкции «Стэмфорд Бридж»

31 мая 2018, 17:08
11

Пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба объявила о переносе реконструкции домашнего стадиона на неопределенный срок.

Главной целью проекта было увеличение вместимости «Стэмфорд Бридж» с 41600 до 60000 зрительских мест. Сообщалось, что стоимость реконструкции составит 500 миллионов фунтов.

В качестве причины заморозки проекта лондонский клуб указал «неблагоприятный инвестиционный климат».

В середине мая появилась информация о том, что у владельца синих Романа Абрамовича проблемы с продлением британской визы. 29 мая издание Forbes сообщило о том, что российский миллиардер получил гражданство Израиля.

Источник: ФК «Челси»
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (11)
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The_Enot
1527779708
Видимо по тихому сваливает из страны, пока не отняли все что нажито)
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dinar7777dinar
1527782339
так и надо этому жиденку ! да буду рад если бриты отберут у него все !
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Berikosha
1527784931
завидуйте молча...если сами ничего не можете
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Docentusa
1527785307
нет визы - и бабла не будет!
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Cules2013
1527792692
Англичане рубят сук на котором сидят. У них полно иностранных инвестиций в стране. Сегодня русские неугодны, завтра ветер подует с другой стороны, и врагами народа станут, шейхи, к примеру. Я не удивлюсь, если определённые бизнесмены сделают выводы по данному случаю.
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RedWhiteFans2
1527793229
А что за ржачь. Рома вынес 1% Бюджета страны и банкует с английским клубом. А на это бабло можно было содержать все возможные лиги РФ в течение нескольких лет и не плакаться с бюджетом, как это делает Тосно. К ногтю ego.
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