«Челси» заморозил проект реконструкции «Стэмфорд Бридж»

Пресс-служба «Челси» на официальном сайте клуба объявила о переносе реконструкции домашнего стадиона на неопределенный срок.

Главной целью проекта было увеличение вместимости «Стэмфорд Бридж» с 41600 до 60000 зрительских мест. Сообщалось, что стоимость реконструкции составит 500 миллионов фунтов.

В качестве причины заморозки проекта лондонский клуб указал «неблагоприятный инвестиционный климат».

В середине мая появилась информация о том, что у владельца синих Романа Абрамовича проблемы с продлением британской визы. 29 мая издание Forbes сообщило о том, что российский миллиардер получил гражданство Израиля.