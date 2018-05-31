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  • Черчесов: «Замены в матче против Австрии добавили игре динамики»

Черчесов: «Замены в матче против Австрии добавили игре динамики»

31 мая 2018, 12:31
35

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог поражению от команды Австрии (0:1) в товарищеской встрече.

– Первая проба тройки полузащитников Головин – Зобнин – Кузяев – насколько она удалась?

– Не было стабильности. Моментами тройка работала правильно, моментами – нет. Пока автоматизма в их действиях нет. Думаю, по большому счету скоротечных выводов делать не надо. Мобильность присутствовала, качество присутствовало местами. Но как этой троице, так и команде в целом надо проводить игру стабильно, на одном уровне. То она перехватывала инициативу, то упускала, а хотелось бы увидеть константу.

– Прессинг впереди – это то, что вы хотели видеть?

– Я ждал этого вопроса. Москва не сразу строилась. Эти моменты нам отчасти удались, но их надо еще тренировать. Мы над этим работали – и сегодня достаточно качественно несколько раз отбирали мяч. У нас и в предыдущих играх прессинг хорошо получался, и сегодня.

Что интересно: работаем мы всегда вместе, но те игроки, которые выходят с первых минут, прессингуют лучше, потому что концентрированно слушают все его детали на установке. А игроки, выходящие на замену, не до конца это впитывают. Потому что во втором тайме это получалось у нас хуже.

В целом футболисты, которые появились после перерыва, добавили игре динамики. Качественно вышли и Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дзюба, и Черышев, и Смольников – да все. Их настрой был отличным. Но если говорить именно о прессинге, они делали это чуть-чуть не так, как надо.

5 мая хозяева чемпионата мира примут в рамках контрольной игры сборную Турции.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия

Источник: РФС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Австрия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (35)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аэратор
1527759470
по моему прессинг и какую-то динамику видит только физрук. а так печаль полная.
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ljrljr0505
1527761676
а мы одно и то же смотрели???? Складывается впечатление что там полный неадекват. К сожалению, ловить нечего, Это не сборная, а... Культурных сравнений найти не смог.
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Федя Кабак
1527761750
Бесит маразматик усатый! Скорее бы его с позором выгнали
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sochi-2013
1527762653
Зовите срочно Бердыева, или быть нам в ж*пе!!!!!
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Vickont
1527763025
Есть тренеры, которые умеют тренировать, но не умеют говорить, есть те, кто умеет говорить, но не умеет тренировать, но чабан переплюнул всех- ни тренировать, ни говорить не может. Каждое его интервью- просто взрыв мозга
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САДЫЧОК
1527764018
Черчесов: «Замены в матче против Австрии добавили игре динамики.... ЧТО ОН НЕСЁТ !!!! игры нет ,даже ударов нет по воротам ! ни одной комбинации...после такого матча нужно выгонять ! и не важно что 2 недели до чемпионата !
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Ral13
1527764248
То,что не смог создать за 2 года, хочет создать за 2 недели???
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vikrub
1527776478
А Москву, т.е. сборную, уже поздно строить. Её пора уже отделывать и украшать. А не кому и нечем. С такой игрой, даже при поддержке каждого жителя России, сборной на чемпионате делать нечего. Мне уже жаль себя как болельщика и миллионы других.
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Полная Канистра
1527777608
чабан Москва хоть построена и стоит а 2 года твоей тупой стройки всего то нашей сборной ни видно ни черта ни фундамента ни целого дома как такового уж вали ты со своим тупым лексиконом подальше от футбола
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zigbert
1527778983
Какое уж там строительство, до ЧМ остается совсем немного, не до экспериментов сейчас.
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