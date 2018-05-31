Черчесов: «Замены в матче против Австрии добавили игре динамики»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итог поражению от команды Австрии (0:1) в товарищеской встрече.

– Первая проба тройки полузащитников Головин – Зобнин – Кузяев – насколько она удалась?

– Не было стабильности. Моментами тройка работала правильно, моментами – нет. Пока автоматизма в их действиях нет. Думаю, по большому счету скоротечных выводов делать не надо. Мобильность присутствовала, качество присутствовало местами. Но как этой троице, так и команде в целом надо проводить игру стабильно, на одном уровне. То она перехватывала инициативу, то упускала, а хотелось бы увидеть константу.

– Прессинг впереди – это то, что вы хотели видеть?

– Я ждал этого вопроса. Москва не сразу строилась. Эти моменты нам отчасти удались, но их надо еще тренировать. Мы над этим работали – и сегодня достаточно качественно несколько раз отбирали мяч. У нас и в предыдущих играх прессинг хорошо получался, и сегодня.

Что интересно: работаем мы всегда вместе, но те игроки, которые выходят с первых минут, прессингуют лучше, потому что концентрированно слушают все его детали на установке. А игроки, выходящие на замену, не до конца это впитывают. Потому что во втором тайме это получалось у нас хуже.

В целом футболисты, которые появились после перерыва, добавили игре динамики. Качественно вышли и Дзагоев, и братья Миранчуки, и Дзюба, и Черышев, и Смольников – да все. Их настрой был отличным. Но если говорить именно о прессинге, они делали это чуть-чуть не так, как надо.

5 мая хозяева чемпионата мира примут в рамках контрольной игры сборную Турции.

Главные выводы по матчу Австрия – Россия