Шатов: «Узнав об уходе Манчини, я решил вернуться в «Зенит». «Краснодар» хотел меня выкупить»

Полузащитник Олег Шатов подтвердил, что продолжит карьеру в «Зените». Срок аренды игрока в «Краснодар» подошел к концу.

«Краснодар»очень хотел , чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе.

Но после того, как стало ясно, что прежний тренер «Зенита» покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург», – сказал Шатов.

Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2013 года.