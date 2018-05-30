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  • Шатов: «Узнав об уходе Манчини, я решил вернуться в «Зенит». «Краснодар» хотел меня выкупить»

Шатов: «Узнав об уходе Манчини, я решил вернуться в «Зенит». «Краснодар» хотел меня выкупить»

30 мая 2018, 20:18
37

Полузащитник Олег Шатов подтвердил, что продолжит карьеру в «Зените». Срок аренды игрока в «Краснодар» подошел к концу.

«Краснодар»очень хотел , чтобы я остался и делал предложение. Встретил там немало прекрасных людей, мне было комфортно, многое нравилось и в городе, и клубе.

Но после того, как стало ясно, что прежний тренер «Зенита» покидает свой пост, принял для себя окончательное решение вернуться в Петербург», – сказал Шатов.

Игрок выступает за сине-бело-голубых с 2013 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Италия Шатов Олег
Комментарии (37)
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oyabun
1527701500
Он решил. А его обратно звали? Что решило новое руководство Зенита?
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Lester84
1527701585
Все-таки продажная шкура этот Шатов. Наверняка в Зените контракт пожирнее. Ему руку помощи протянули, когда он на лавке прозябал, а он в нее насрал. Неблагодарный!
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prezent2017
1527701674
Вали накер, Олежка. два раза в одну реку не входят.
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Братья Васильевы
1527701731
Не промахнулся ли ты, парень?
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Куртуазные манеры
1527701981
Просто в Питере кормушка пожирнее.
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insider_retro
1527702136
Не всё так очевидно... На каждое решение с пожеланием игрока, всегда снизойдёт сверху решение с утверждением!.. И оно может оказаться горьким и не в тему... В эпоху перемен в клубе, - переходы - тема очень тонкая...
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Одинокий волк Маквейд
1527702870
Решала хренов, ты в сборной сейчас должен был быть.
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3a zenit
1527703162
нахер ты нужен га н дон!
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raritet
1527703918
К сожалению, мнение болел для руководства не имеет веса. Но в такой ситуации, когда игрок мог так нагадить своему клубу, можно было бы решить вопрос голосованием болельщиков: " Нужен ли такой игрок , который по своей туповатости и недальновидности лишил команду Зенит миллионных доходов за участие в Лиге Чемпионов". Обращаюсь к руководству Зенита с просьбой хорошо взвесить и обдумать нужны ли Иуды в команде. Все можно понять и простить, но только не настоящая подлость в отношении своей команды.
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Yarrom89
1527705242
Молодец, Олег! Утри нос всем диванным критикам и "экспертам" футбола!
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