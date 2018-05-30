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  • ЦСКА ведет с «Уфой» переговоры по Живоглядову. Уфимцы хотят получить 2,5 миллиона, армейцы пытаются сбить цену

ЦСКА ведет с «Уфой» переговоры по Живоглядову. Уфимцы хотят получить 2,5 миллиона, армейцы пытаются сбить цену

30 мая 2018, 18:33
15

По информации «Чемпионата», ЦСКА ведет активные переговоры с «Уфой» о переходе защитника Дмитрия Живоглядова.

Клуб из Башкирии намерен выручить от продажи 24-летнего игрока 2,5 миллиона евро. Такая цена не устраивает армейцев, которые стараются сбить стоимость футболиста.

Как ранее сообщали СМИ, в услугах Живоглядова также заинтересованы «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».

В минувшем розыгрыше РФПЛ защитник провел 28 матчей, записав в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа ЦСКА Живоглядов Дмитрий
Комментарии (15)
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insider_retro
1527694851
Пока армейцы пытаются сбить цену, перечисленные клубы могут сыграть на повышение предложения и улучшение условий!.. Как правило, это более конструктивный путь для переговоров и приобретения!..))
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giluxa1963
1527696105
сейчас подтянутся нефте-газовые кошельки и все путем будет парень пропадет на лавке
Ответить
кузнецов артем
1527696213
Пусть Цска забирает лучше у нас Ещенко еще год отыграет а там и лимит уберут...
Ответить
Garrincha58
1527697886
классный игрок и только такой тренеришко! как в нашей сборной его не видит
Ответить
Viper for CSKA
1527699849
Ткачева с доплатой нужно предложить попробовать
Ответить
Отчаянный Пердун
1527703276
Вот и начали растаскивать Уфу!!! Жаль, ведь им в ЛЕ играть.
Ответить
Обер-КанцлерЪ
1527709235
В сборной пригодился бы. Но нет, там Гранат!!!
Ответить
sprint5
1527733632
морочат голову парню
Ответить
юрий николаевич
1527752602
первый парень на деревне а в деревне три двора, можно так охарактеризовать такую ситуацию,при том десятки тысяч мальчишек не могут развиваться из-за отсутствия финансирования ДЮСША, надо с каждого контракта перечислять проценты на детский спорт того региона где воспитали спортсмена,а агентам урезать их жирные аппетиты.
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zigbert
1527766992
В силу сложившихся условий, игрок скорей всего покинет Уфу.
Ответить
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