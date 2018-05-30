ЦСКА ведет с «Уфой» переговоры по Живоглядову. Уфимцы хотят получить 2,5 миллиона, армейцы пытаются сбить цену

По информации «Чемпионата», ЦСКА ведет активные переговоры с «Уфой» о переходе защитника Дмитрия Живоглядова.

Клуб из Башкирии намерен выручить от продажи 24-летнего игрока 2,5 миллиона евро. Такая цена не устраивает армейцев, которые стараются сбить стоимость футболиста.

Как ранее сообщали СМИ, в услугах Живоглядова также заинтересованы «Краснодар», «Локомотив» и «Спартак».

В минувшем розыгрыше РФПЛ защитник провел 28 матчей, записав в свой актив два гола и четыре результативные передачи.