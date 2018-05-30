Уткин: «Играя против Салаха и Суареса, нельзя делать ставку на оборону любой ценой. Они все равно заковыряют»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин считает, что изменение схемы сборной России пойдет команде на пользу. По его мнению, национальной команде на чемпионате мира не стоит играть строго от обороны, если она хочет выйти из группы.

«Слабое место – это оборона, конечно. Игнашевич, Гранат, Кудряшов – все эти игроки по разным причинам не смогут быть элементами надежного двучлена в центре защиты. Скорее всего, нет.

Однако и трехчлен не гарантия. И при трехглавой обороне в центре изымается игрок из середины поля; риски те же, зато теперь есть хоть какая-то надежда взамен. Надо рисковать.

В конце концов, даже задача выхода из группы, а другой исход будет считаться неудачей, не так проста. Нельзя делать ставку на оборону любой ценой, а впереди «как получится», когда твои соперники обладают суперфорвардами. Наши, Египет и Уругвай, именно таковы. Оборона за счет сверхвысокой плотности более-менее эффективна, если соперник ставит на комбинации, на розыгрыш мяча. Тогда без пространства он лишен всех козырей.

Однако если у тебя есть Суарес, комбинировать не обязательно. Этот сыщет и рикошет, и ошибку соперника спровоцирует, в общем – заковыряет. Салах такой же в этом смысле.

Я бы сказал, что если сборная отказывается от игры в пять защитников, плюс в том, что за нее становится возможным болеть. Раньше болеть было трудно. Вместо боления было ожидание. Как за крепостной стеной. Вот только никто не спешил на помощь, некого было ждать осажденным с первым лучом зари...

Сейчас есть надежда. Можно надеяться», – написал Уткин в своей колонке на Sport24.