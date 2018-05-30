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  • Уткин: «Играя против Салаха и Суареса, нельзя делать ставку на оборону любой ценой. Они все равно заковыряют»

Уткин: «Играя против Салаха и Суареса, нельзя делать ставку на оборону любой ценой. Они все равно заковыряют»

30 мая 2018, 12:28
7

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин считает, что изменение схемы сборной России пойдет команде на пользу. По его мнению, национальной команде на чемпионате мира не стоит играть строго от обороны, если она хочет выйти из группы.

«Слабое место – это оборона, конечно. Игнашевич, Гранат, Кудряшов – все эти игроки по разным причинам не смогут быть элементами надежного двучлена в центре защиты. Скорее всего, нет.

Однако и трехчлен не гарантия. И при трехглавой обороне в центре изымается игрок из середины поля; риски те же, зато теперь есть хоть какая-то надежда взамен. Надо рисковать.

В конце концов, даже задача выхода из группы, а другой исход будет считаться неудачей, не так проста. Нельзя делать ставку на оборону любой ценой, а впереди «как получится», когда твои соперники обладают суперфорвардами. Наши, Египет и Уругвай, именно таковы. Оборона за счет сверхвысокой плотности более-менее эффективна, если соперник ставит на комбинации, на розыгрыш мяча. Тогда без пространства он лишен всех козырей.

Однако если у тебя есть Суарес, комбинировать не обязательно. Этот сыщет и рикошет, и ошибку соперника спровоцирует, в общем – заковыряет. Салах такой же в этом смысле.

Я бы сказал, что если сборная отказывается от игры в пять защитников, плюс в том, что за нее становится возможным болеть. Раньше болеть было трудно. Вместо боления было ожидание. Как за крепостной стеной. Вот только никто не спешил на помощь, некого было ждать осажденным с первым лучом зари...

Сейчас есть надежда. Можно надеяться», – написал Уткин в своей колонке на Sport24.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Россия Уткин Василий
Комментарии (7)
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тщмек 19
1527682146
Вообще-то Черчес никогда и не играл от обороны, так что Вася в очередной раз попал пальцем в небо.
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андрей андреев
1527682715
" Вот только никто не спешил на помощь, некого было ждать осажденным с первым лучом зари..." Как в песне Гребенщикова. "Жаль подмога не пришла...."
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kella
1527683907
Попробуйте без вратаря сыграть и пока соперник будет в шоке - ковыряйте сами!
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ROSTOV SUPER
1527684674
Его послушаешь , так зачем Черчесов , если есть Вася !
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fabio_c
1527688265
суть критики: критик говорит как сделал бы он, если бы умел.
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OfaZavr
1527693381
наша сборная не в том положении и не такой силы чтобы играть так как хочется, будут подстраиваться под соперника, как уж позволит так и пойдет игра.
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zigbert
1527757802
Навязывать свою игру, сборная России пожалуй не сможет.Сидеть в обороне против соперников в которых играют Салах, Суарес и им подобные,тоже рискованно. Любая заминка или ошибка могут привести к голу. Здесь Уткин пожалуй прав.
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