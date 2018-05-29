Юран – о поездке в Сирию: «Играем в футбол, а прямо над нами завис боевой вертолет»

Бывший футболист сборной России Сергей Юран рассказал о поездке в Сирию, которую он предпринял вместе с другими ветеранами нашего футбола. Они провели товарищеский матч против военных.

«Нам говорили: «Да, приезжают актеры и певцы, но футбол ничем не заменишь». Был даже такой момент: экипажу боевого вертолета нужно заступать на службу, и ребята просят командира: можно мы посмотрим игру, сфотографируемся? Но приказ есть приказ.

Мы начали играть – а они зависли прямо над нами! Я спрашиваю: чего это вертолет висит? Объясняют: да просто ребята за нами наблюдают! Вот что такое футбол. Замполит говорил: спасибо вам, у них теперь разговоров на 2 недели минимум!» – сказал Юран.

Ранее о поездке в Сирию рассказал Роман Павлюченко.