Павлюченко – о поездке в Сирию: «Боялся, но в итоге не пожалел»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, что посетил Сирию, где на авиабазе Хмеймим поучаствовал в товарищеском матче против российских военных. Экс-спортсмен не пожалел о поездке.

«Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения,страх, но не пожалел. Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, кто так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол.

Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире», – написал Павлюченко.

Спустя некоторое время экс-спартаковец удалил инстаграм-запись о поездке.