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  • Павлюченко – о поездке в Сирию: «Боялся, но в итоге не пожалел»

Павлюченко – о поездке в Сирию: «Боялся, но в итоге не пожалел»

29 мая 2018, 20:28
14

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал о том, что посетил Сирию, где на авиабазе Хмеймим поучаствовал в товарищеском матче против российских военных. Экс-спортсмен не пожалел о поездке.

«Это была незабываемая поездка в Сирию. Были сомнения,страх, но не пожалел. Была мечта увидеть своими глазами нашу военную технику, пожать руку ребятам, кто так отважно охраняют нашу жизнь, поиграть с ними в футбол.

Так хочется, чтобы все это закончилось и был мир во всем мире», – написал Павлюченко.

Спустя некоторое время экс-спартаковец удалил инстаграм-запись о поездке.

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман
Комментарии (14)
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vladik12
1527614959
"Спустя некоторое время экс-спартаковец удалил инстаграм-запись о поездке", - видимо, соответствующие органы сказали, что такие вещи палить нельзя.
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shinnik
1527615074
агент Пав спалился при первом забросе в штрафной
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amazonaws
1527617243
Мы не просто пошли защищать народ Сирии и его президента Башара Асада, чтобы сохранять целостность сирийского государства. Российские вооружённые силы пошли в Сирию, по просьбе законного руководства Сирии, чтобы остановить, запущенный американцами, террористический разрушительный мировой процесс. В целом проведённая антитеррористическая операция ВКС РФ позволила решить ряд геополитических задач в Сирии и в данном регионе: - нанесён существенный ущерб международным террористическим организациям в Сирии, - остановлено их распространение в регионах, - нарушена финансовая подпитка бандформирований и системы их ресурсного обеспечения, - предотвращён распад сирийского государства, - прервана цепь "цветных революций" и на Ближнем Востоке, и в Африке. - значительные силы американского "умеренного" терроризма РАЗГРОМЛЕНЫ и УНИЧТОЖЕНЫ, а тех что ещё остались, ждёт та же участь РАЗГРОМА и УНИЧТОЖЕНИЯ! "Террористов надо добивать. Если наши западные партнёры только на словах занимаются антитеррористической борьбой, то мы всё-таки полны решимости довести дело до конца на практике", - сказал Сергей Лавров. Благодарим Владимира Путина за решительный отпор американскому "умеренному" терроризму ЦРУ США в Сирии! Только Россия с союзниками сможет ОСТАНОВИТЬ этот всемирный американский "умеренный" террористический БЕСПРЕДЕЛ ЦРУ США, Пентагона и НАТО! Благодарим российских, сирийских и иранских военных, «Хезболлу» за мужество и ОТВАГУ проявленные в борьбе против американских "умеренных" террористов "ИГИЛ", завербованных ЦРУ США! Сирийская армия при поддержке российских военных уничтожила около 65 тысяч боевиков, из них 819 главарей бандформирований. Во время операции в Сирии было уничтожено: - восемь тысяч единиц бронетехники, - 37 заводов по изготовлению «джихад-мобилей», - четыре завода по изготовлению «джихад-танков».
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El_Chori
1527618016
Ну да, "нашу жизнь" они там охраняют, за наши деньги...
Ответить
sachsen-leipzig
1527625368
Мля русские футболисты такие трусы что и на поле боятся выходить)))))
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омск55
1527644266
Павлюченко – о поездке в Сирию: «Боялся, но в итоге не пожалел» Сначала боялся мало денег но в итоге нормально
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